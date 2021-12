Miley Cyrus dará un concierto en Colombia en 2022: fecha, boletería y precios

Miley Cyrus, la cantante estadounidense que se hizo popular por su papel de 'Hannah Montana' en Disney, anunció este lunes que se presentará en Colombia el año entrante.



El concierto de Miley Cyrus en Colombia será el 21 de marzo de 2022, de acuerdo con lo revelado por la artista en sus redes sociales.



La intérprete de 'Wrecking Ball' y 'Party in the USA' se presentará en el Movistar Arena de Bogotá a partir de las 7:00 p.m.



Al evento podrán ingresar mayores de cuatro años, quienes deberán presentar el carné de vacunación contra covid-19 con el esquema completo.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Las boletas para el concierto de Miley Cyrus en Colombia empezarán a ser vendidas en preventa desde las 9:00 a.m. de este martes, 14 de diciembre, y hasta las 8:59 a.m. del jueves, 16 de diciembre, para clientes de Movistar y los bancos del grupo Aval.



Desde las 9:00 a.m. del 16 de diciembre, su venta se abrirá a todo el público. La comercialización de las entradas está a cargo de Tu Boleta.



La empresa dispuso de dos etapas de venta. Los precios son los siguientes:



Etapa 1



Tribuna fan sur: 429.000 + $61.000

Platea: $339.000 + $48.000

Piso 2 (202-205 y 215-218): $249.000 + $36.000

Piso 2 (206-214): $209.000 + $30.000

Piso 3 (303-306 y 314-317): $159.000 + $23.000

Piso 3 (307-313): $108.000 + $15.000

Piso 3 (302 y 318): $129.000 + $20.000



Etapa 2



Tribuna fan sur: 429.000 + $61.000

Platea: $359.000 + $51.000

Piso 2 (202-205 y 215-218): $279.000 + $40.000

Piso 2 (206-214): $239.000 + $34.000

Piso 3 (303-306 y 314-317): $179.000 + $26.000

Piso 3 (307-313): $139.000 + $20.000

Piso 3 (302 y 318): $129.000 + $20.000

Más información sobre boletería para el concierto de Miley Cyrus, en este enlace