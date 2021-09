Mike Bahía estrena música, habla de su amor por Cali y por Greeicy

Mike Bahía es un artista caleño lleno de colores, no solo por el legado circense de su familia, los Egred, también por los azules del mar Pacífico colombiano y de las playas de la Guaira, Venezuela, donde ha surfeado, color que inspiró el primer disco de su trilogía titulado ‘Navegando’. El amarillo optimista lo llevará en su segunda producción que pronto lanzará, que se llamará ‘Contento’ y de la cual presenta hoy ‘Colorao’, su nuevo sencillo.



Esta canción que canta junto al puertorriqueño Lenny Tavárez, está llena de buena vibra y colores y mezcla el toque romántico y el lado más sensual de los artistas.

¿Cómo llegó a usted esta canción?

A través de un productor que admiro un montón, Sky Rompiendo, él tiene muy buen gusto, salió de una sesión con Cauty, otro productor muy joven y me dijeron “esta canción es full voz”, cuando me la mandaron supe a qué se referían. Yo tengo varios tipos canciones: las rompecorazones, de reflexión, de buena letra, de puñal ensangrentado, otras de amor como: Buscándote, Quédate Aquí, que hablan de un amor súper positivo, como el que yo vivo en este momento, y el tercer tipo, como Cuenta Conmigo y La Lá, para abrir los brazos y sentir la brisa que te pega en el pecho y que todo está bien. ‘Colorao’ hace parte de ese tipo de canciones y es el corazón y cuarto sencillo de mi segundo álbum, que se llamará ‘Contento’ y estamos a punto de lanzar.

¿Cómo fue la experiencia de rodar el video de ‘Colorao’ en Miami?

Este video lo hicimos con 36 Grados, productora de Medellín con la que hemos hecho videos en diferentes partes, pero nunca en Miami y fue el escenario ideal. Lo dirigió My_Oldskin, Encontramos el típico barrio americano, de casitas de colores, donde tienen su porche principal para entregar el delivery y se prestó perfecto porque el concepto del video es que Lenny y yo tenemos una empresa: Mike & Lenny’s Delivery y entregamos paquetes.

¿Qué admira de Lenny?

He hecho canciones con muchos artistas, pero son más las que tengo guardadas que las que han salido, si se materializan es porque puedo fluir con ese artista. Y detrás de ese tipo rudo que muestra Lenny en sus videos, hay un trabajador, disciplinado, sin películas, que tiene mucho para enseñar, me siento tan feliz y orgulloso de que haya hecho parte de esta canción. He migrado de ciudad en ciudad, buscando capitalizar mi tiempo y encontré Medellín, donde vivo actualmente y hay mucho movimiento musical. Él llegaba de Puerto Rico, empezó siendo un súper bailarín y verlo con su humildad trabajando y con ese talento absurdo, me conectó.

¿Cómo conquistó al público de La Voz Perú?

Perú me ha abierto las puertas desde ‘Buscándote’. Llegué la primera vez con mi guitarra, con una mano adelante y otra atrás y desde entonces me han dado mucho cariño. Hay una particularidad muy bonita con solo pisar Lima, que tiene casi 12 millones de habitantes, llegas a la mayor parte de los peruanos. Hubo un antes y un después, al participar como coach en La Voz Perú. El impacto fue impresionante, fui yo mismo y me dejé llevar por las emociones, el fan page en Perú creció un montón. Perú es como mi segunda casa.

¿Qué recuerdos le trajo La Voz Perú de su participación como concursante en La Voz Colombia en 2013?

Me recordó cosas muy bonitas, una historia de éxito, de realización. Cuando me inscribí en La Voz Colombia como Mike Bahía, creé mi canal de Youtube con cero seguidores, subí un videíto cantando de la canción ‘Sola Bonita’, no tenía dinero ni para producirla. La canté en vivo, la montó y les mandé el link para inscribirme. Hoy ser jurado del concurso en Perú es parte de la graduación. Siento que el ejemplo de mi historia le enseñó a más de un participante cómo hacerlo y eso me hace sentir feliz, realizado.

¿Cómo fue la experiencia de acompañar a Greeicy en el video ‘Lejos Conmigo’, con Alejandro Sanz?

Estoy muy agradecido con la vida por darme esta posibilidad. Trabajé con Greeicy en la composición de esta canción, la hicimos en casa y dijimos: “Uy, suena mucho a Alejandro Sanz. Ella tiene mucho poder de la palabra y dijo: “La vamos a hacer con él”, y así fue, mirá que todo fue fluyendo. Y cuando ella misma me propuso que fuera el modelo de la historia me hizo sentir muy feliz, muy agradecido.

¿Qué significa la palabra ‘Arena’ que se tatuó en el cuello?

Cuando empecé a hacer música, a crear letras y depurar mis canciones de contenido explícito, me tatué el nombre Arena, como desearía que se llamara mi hija, para que cada cosa que haga pase por su filtro, no solo mis canciones, sino mi actuar con los demás, quiero que ella o él se sientan orgullosos de cada cosa que haga.

¿Qué le dice a los caleños?

Que creamos en nosotros, somos una raza pujante, chévere, que el poder de la palabra es mucho más importante que un papel, no perdamos eso, que no pasemos por encima de nadie, nuestra ciudad tiene mucho para aportarle al mundo y tenemos que quererla mucho más de lo que hoy la queremos.

En datos

La trilogía

“Este disco pertenece a una trilogía, ya salió el primero Navegando y el color que lo representa es el azul; ‘Colorao’ es el cuarto sencillo del segundo álbum, que se va a llamar ‘Contento’ y el color que predomina es el amarillo, y les dejo a su imaginación el último disco y el último título que va a redondear esta trilogía, que es mi primer contrato disquero con el sello Warner Music”, dice Mike.



Video de 'Colorao'

En medio de su trabajo, Mike y Lenny conocen a dos hermanas por las que se sienten muy atraídos y se atreven a desafiar al padre celoso que busca proteger a sus hijas a toda costa.