"Mientras el príncipe Harry fue encantador, Meghan no fue muy amable": Rebel Wilson

Muchos rumores acerca de su personalidad rodean a Meghan Markle, y ahora Rebel Wilson se ha encargado de confirmarlos.



La comediante admitió que su encuentro con la duquesa de Sussex, esta no fue tan "cálida” como esperaba, contrario a lo que sucedió con el príncipe Harry que se mostró amable en todo momento en la misma ocasión.



La estrella de 'Pitch Perfect' y una de las celebridades más destacadas en Hollywood, gracias a un amigo en común, logró una reunión con los duques de Sussex en Santa Bárbara, California. En dicha ocasión reunión estaba acompañada de su madre, Sue Bownds, quien, probablemente, haya sido la culpable, para que Markle mostrara una actitud distante hacia ellas.



Mientras Rebel describe como "encantador" a Harry, en la entrevista para Watch What Happens Live con Andy Cohen, la comediante aseguró que no ocurrió lo mismo con la esposa y socia de este: “Meghan no era tan genial. No era tan naturalmente cálida”.



Sobre el hijo de Lady Di, en cambio, aseguró que fue amable en todo momento, esto pese a que no se habían visto nunca antes.



La actriz, de 43 años, admitió que la actitud de su colega con ella pudo deberse a preguntas incómodas que realizó su mamá durante el encuentro, como “¿Dónde están tus hijos?”. Aunque ella reaccionó de inmediato y le pidió que se detuviera, todo indica que dichos cuestionamientos o interrogantes no fueron del agrado de Meghan.



Esta no es la primera vez que la actriz de 'El año de mi graduación' consigue enfadar a los duques de Sussex, pues durante su participación en la entrega de los Premios BAFTA en 2022 hizo mofa de la entrevista que tuvo Meghan con Oprah Winfrey en marzo de 2021.



“Del drama a la fantasía, la entrevista de Oprah de Harry y Meghan lo tenía todo. Desafortunadamente, eso no está nominado en esta categoría, pero algunas películas increíbles sí lo están. Echemos un vistazo a algunas de las películas británicas más destacadas de este año”, dijo entonces.



En esa ocasión algunos defendieron a Markle, pero una gran mayoría recordaron testimonios de fuentes cercanas a la realeza que han dicho que la duquesa "no tiene buena actitud" con quienes la rodean.