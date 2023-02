'Mi Pecadito', la nueva bachata de los caleños Mike Bahía y Greeicy

Uno de los artistas más destacados de la industria musical en América Latina y ganador del Latin Grammy, Mike Bahía presenta su nueva canción 'Mi Pecadito' un junte explosivo al lado de Greeicy que seguro impresionará a los fans y al público.



'Mi Pecadito' es una bachata romántica mezclada con ritmos tropicales, una canción llena de flow perfecta para guardar en la playlist favorita.



“Juntarme con Greeicy, siempre es uno de esos puntos cardinales de la vida en donde sé que voy por el camino correcto, con esta canción seguimos dándole continuidad a la vida y la música juntos, a nuestro público le gusta vernos juntos y quisimos darle esta sorpresa antes de presentar mi tercer álbum en este primer semestre de 2023”, comenta Mike sobre la canción.



Esta canción nació en un campamento de composición entre Mike Bahía y Keityn en Medellín, pero fue en República Dominicana en donde se grabaron los versos de Greeicy, la portada fue una idea que se dio en una sola toma y con el teléfono celular de ambos artistas en su casa, siguiendo como siempre con la autenticidad que los caracteriza.



Te puede interesar: Madre de Bruce Willis dice que se ha tornado agresivo y su enfermedad avanza implacable



Mi Pecadito

Mike Bahía es, sin duda, uno de los artistas más reconocidos dentro de la industria por su música y esencia única que le han sumado más de 7 millones de seguidores en redes sociales, más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1 billón de visitas en su canal oficial de YouTube, además de llevarlo a girar por todo Latino América y gran parte de USA.



Mike y Greeicy llevarán 'Amantes Tour: Kai' por Estados Unidos desde este 23 de febrero, mismo día en que se estrena 'Mi Pecadito', la gira que terminará en el mes de marzo cuenta desde ya con varias fechas agotadas.



Más sobre Mike

Michael Egred Mejía, mejor conocido como Mike Bahía, nació el 27 de junio en Cali , es cantante, compositor y músico.



Finalizando el 2017, Mike se une a la familia Warner Music como una de las grandes promesas del género pop urbano no solo en Colombia sino en toda América Latina.



Además, ha colaborado con grandes artistas como Luigi 21, Ovy On The Drums, Danny Ocean, Llane, Pj Sin Suela, Lenny Tavárez, Guaynaa, Ñejo, entre otros artistas que le han dado su apoyo y gran toque musical, logrando llevar sus canciones a muchos lugares del mundo.



Actualmente, Mike tiene tres álbumes que dan muestra de su evolución, talento y desempeño musical que lo han llevado cada vez más a la cima. Obteniendo mayor reconocimiento en la industria musical y fidelidad por parte de sus seguidores.