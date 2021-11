Memes de Brasil vs. Colombia: en redes no perdonaron el 'show' de Neymar

Los memes de Brasil vs. Colombia no se hicieron esperar y los cibernautas no ahorraron imágenes y gifs animados para retratar lo más destacado de la victoria de los pentacampeones del mundo frente a la tricolor nacional por 1-0.



La selección aguantó el 0-0 hasta el minuto 71, cuando un despeje defectuoso de la zaga fue aprovechado por los locales para poner el único tanto del encuentro.

El juego fue cerrado, de mucho choque y de polémicas por la actitud permisiva del árbitro central, el chileno Roberto Tobar, hacia Neymar, la estrella del 'scratch': el talentoso brasileño incluso pecheó al central, situación que ni siquiera terminó en una amonestación.

Y el árbitro nada de nada. pic.twitter.com/mZZ6OoyrOZ — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) November 12, 2021

El 'show' de 'Ney' no pasó desapercibido para los cibernautas colombianos, que no ahorraron críticas para la forma en que el '10' brasileño exageraba las infracciones -o incluso simples toques- en su contra.

Yo acá viendo que no van ni 5 minutos de partido y Neymar ya se cayó pic.twitter.com/jxaKOSFPzM — ♡Paukook⁷⟭⟬🖤🇨🇴 (@pau_army_bts) November 12, 2021

Lo mismo de siempre con Neymar, y el árbitro? Bien gracias. pic.twitter.com/ptVeGmKHM0 — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) November 12, 2021

Neymar jugando // pasa un viento pic.twitter.com/J15YSEElOI — Venus 🇨🇴🐄 OSPINA FIRMAME UNA (@Venusarepas) November 12, 2021

No hay amor más fuerte que el de Neymar con el piso pic.twitter.com/0wYhljmwPi — Val 🇨🇴 (@Valeria82245505) November 12, 2021

Cualquier jugador de la selección: *Le respira a Neymar en la nuca*



Neymar inmediatamente: pic.twitter.com/TDq3OLloNF — Chilango Ho-Ho-Ho (@ElTioChilango) November 12, 2021

Neymar cada que le quitan el balón: pic.twitter.com/z9Fa9BSfn4 — Adolf Momosho Egan 🔪🎄🎁 (@RMS_Mauretania) November 12, 2021

Todos cuando Neymar comienza a hacer sus dramas mks pic.twitter.com/C71YLXjD7e — ⋈ 𝐂𝐚𝐦𝐢𝐥𝐚 🇨🇴 (@1DxBTS__) November 12, 2021

Cómo actúa Neymar 🤬 // Como actúa Cuadrado un Encanto 😍 pic.twitter.com/NVzMThUrFM — 🍃ᗪIᗩᑎᗩKᖇIᔕᔕ (@Diianakt) November 12, 2021

Aunque el partido ante Brasil era 'perdible' en las cuentas colombianas, la principal preocupación recae en las amonestaciones que recibieron jugadores importantes como Wilmar Barrios, Johan Mojica y Juan Guillermo Cuadrado, quienes no podrán estar en el duelo clave contra Paraguay.



Barrios y Mojica no van a estar en el próximo partido pic.twitter.com/nDUvpOAPqf — Itzi 🇨🇴 (@itz_kmm28) November 12, 2021

Barrios suspendido por amarillas y no podrá jugar contra Paraguay? pic.twitter.com/QtDccfv0ly — Chilango Ho-Ho-Ho (@ElTioChilango) November 12, 2021

La selección Colombia ahora deberá mentalizarse en sacar los tres puntos en casa, el próximo martes 16 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a partir de las 6:00 p.m.