Megan Fox cerró su cuenta de Instagram, ¿qué la motivó a hacerlo?

La bella actriz Megan Fox cerró su cuenta de Instagram. Aunque no se conocen los motivos reales, los seguidores y cibernautas ya especulan las razones de dicha decisión.

Machine Guy Kelly, pareja de Megan Fox, le habría sido infiel a la actriz. Foto Tomada de Internet

¿Será que Machine Gun Kelly le fue infiel a Megan? Así parece, Colson Baker, nombre real de la pareja de Megan, está en el ojo del huracán. Incluso, uno de los seguidores comentó que “Probablemente él lo hizo con Sophie”, refiriéndose a una amiga en común de la pareja. Y hubo otro seguidor que lo secundó en su intriga: “estaban coqueteando mucho al principio, justo cuando ella comenzó a salir con él”.



Pero esta vez los comentarios no pasaron desapercibidos y la actriz se apresuró a contestar: “Tal vez fui yo quién lo hizo con Sophie”, intentando callar los rumores de una infidelidad.



Lea aquí: ¡Es oficial! RBD anuncia concierto en Medellín: Conozca las fechas y precios de las boletas



Lo cierto es que no es la primera vez que una estrella de Hollywood hace un 'detox' en sus redes sociales, simplemente por gusto o hasta por estrategia comercial.

Y es que una de las parejas favoritas del showbiz parece que llegó a su fin y que el 2023 es el año de las infidelidades por parte de ellos.



Megan eliminó todas las fotos que tenía en Instagram junto a Machine Gun Kelly y posteriormente, la estrella de Transformers borró su cuenta oficial en dicha red social.



A pesar de ello, subió una selfie luciendo un conjunto negro que destaca su belleza, pero lo que más llamó la atención de los Megan-lovers es que en la descripción del post decía parte de la letra de 'Pray You Can Catch Me' de Beyoncé, en la que Queen B habla sobre una infidelidad de su esposo, Jay-Z.



“Puedes saborear la deshonestidad / Está en tu aliento”, escribió MF en la descripción de la publicación. La letra completa de ese verso dice: “Puedes saborear la deshonestidad. Está en todo tu aliento. Mientras te haces pasar tan arrogante… Pero incluso eso es una prueba”.



Recordemos que después de 15 años con Brian Austin Green, Megan Fox decidió ponerle punto final al matrimonio con el padre de sus hijos para dar inicio a una relación con Machine Gun Kelly, a quien conoció en el set de 'Midnight in the Switchgrass'. El noviazgo entre la actriz y el rapero se hizo oficial en mayo de 2020.