María Fernanda Aristizábal habla sobre su larga espera para ir al concurso de Miss Universo

Un sueño cumplido”, así lo manifiesta María Fernanda Aristizábal, al ser designada esta semana como la Miss Universe Colombia 2022, después de tres años de coronación como Señorita Colombia, la joven quindiana esta vez representará el país en el concurso de belleza que se realizará en diciembre de este año.



Fue la misma Natalie Ackerman, presidenta de la franquicia Miss Universe Colombia, quien comunicó la noticia en una reunión en el Hotel Dann Carlton de Medellín, la cual contó con la asistencia de Valeria Ayos, Miss Universe Colombia 2021, entre otros importantes personajes de la industria de la belleza colombiana.



En la misma reunión, Ackerman informó que en pocas semanas se estarán abriendo las inscripciones para seleccionar a la nueva representante de Miss Universe Colombia 2023.

María Fernanda nació en Armenia, pero desde los 17 años se fue a vivir a Medellín para continuar sus estudios en Comunicación social. Su sueño profesional es ser presentadora de televisión.

¿Qué representa esta nueva etapa de reinado como Miss Universe Colombia 2022 ?

Es un momento de mucha felicidad. Estoy llena de ilusiones, buscando dar lo mejor por mi país y para lograrlo estoy en un proceso de preparación arduo, para que en el momento que tenga que presentarme al mundo en representación de los colombianos lo haga de la mejor manera posible.



También estoy trabajando en el campo de la salud mental, es claro que desde la pandemia tuvimos un antes y un después donde uno vio lo importante de trabajar en uno mismo.



¿Quién la está asesorando en este proceso de preparación?

Tengo un gran equipo de trabajo que me está apoyando mucho en diversos temas como la pasarela, manejar de manera más fluida el inglés, oratoria, entre otras áreas.



Cabe decir que entre las personas del equipo que me está preparando se encuentran Claudia Lugo, la esteticista caleña; en pasarela cuento con la asesoría de Fabián Chacón, entre otros. Es un equipo muy grande liderado por Natalie Ackerman.

Antes de estudiar comunicación María Fernanda pensó en estudiar otra carrera: “yo quería estudiar medicina, me parecía tan bonito poder salvar a otra persona”

¿Considera que la experiencia que ha ganado durante el tiempo que fue Señorita Colombia le aporta a este nuevo reto como Miss Universe Colombia 2022?

Son dos procesos distintos, el Concurso Nacional de Belleza se enfoca principalmente en la misión social, el tema de sensibilizarse frente a la ‘Colombia profunda’.



Por otra parte este concurso, Miss Universe, tiene unos parámetros un poco distintos, pero yo creo que los dos se complementan entre sí y estoy gozando los procesos.



¿Cómo afrontó que no iba a poder ir a Miss Universo la primera vez, sumado al hecho de tener que afrontar un reinado en medio de la pandemia?

Fue una noticia difícil de afrontar cuando además de no poder asistir a Miss Universo me dijeron que no podía salir de mi casa por el tema de la pandemia, y tampoco podía hacer labor social.



Fue un momento frustrante para mí, pero me estuve preguntando ¿qué debo aprender de esta situación?, y esto me ayudo a entender que debo trabajar en mí, meditar y conocer mi esencia.



Ahora disfruto todo lo que me está pasando porque siento que después de mucha espera ha llegado el momento.

La nueva Miss Universe Colombia, espera que toda su familia la pueda acompañar en el proceso de coronación, especialmente sus dos sobrinos Jerónimo y Emilia.

¿Cuál es su opinión frente al caso de bullying por el que está pasando Harnaaz Kaur Sandhu, actual Miss Universe?

Me parece un tema complejo, debido a que nosotras como reinas tenemos que afrontar el hecho del escrutinio social y un cuerpo delgado es difícil de mantener debido a la naturaleza biológica. Considero que las personas deberían aumentar su nivel de responsabilidad social y analizar lo que suben a las redes.



También, dejar de lado algunos estereotipos, es claro que como reinas debemos cuidar de la imagen y mantener cuidados que seguramente ella los tiene. Incluso ella ha manifestado que tiene una alergia al gluten y que sufre de una enfermedad, por lo que todos deberíamos ser más empáticos.



¿Qué opina de los reinados con inclusión?

A mí todo lo que sea inclusión me fascina, me encanta ese tema de solidaridad, de tolerancia, de entender a los demás, es que hay cosas que nosotros no controlamos y en ese sentido todos deberíamos apoyar la felicidad del otro. Así que para mí está bien que hayan reinados donde todos podamos hacer parte.



En varias ocasiones ha manifestado que para usted es importante ayudar a los demás ¿ha participado en alguna fundación, tiene pensado crear una?

Hace poco hablaba sobre eso con mis hermanos. Mi hermano es muy empático, le encanta ayudar, y trabaja mucho por el territorio quindiano, entonces me estaba proponiendo, yo con plataforma en redes, mi hermana como odontóloga, que por qué más adelante no montábamos una fundación en la cual cada uno pudiera desarrollar su área de la mejor manera, creo que podríamos hacer un buen equipo.

¿Le han recomendado realizarse algún cambio físico?

No, para nada, yo tengo claro que me quiero ir con el cabello claro, entonces estoy muy contenta. Las decisiones con respecto a mi cambio físico dependen de mí, ellos me aconsejarán cosas, pero nada de cambios extremos, me gusta como soy.



¿La genética ha sido beneficiosa con usted o tiene que seguir una dieta rigurosa?

Yo no tengo esa suerte, si yo no me cuido y no haga ejercicio puedo subir de peso con facilidad. Antes, cuando no tenía conciencia de cuidar mi salud si comía mal, era sedentaria y claro que en mi cuerpo se vio reflejado.



Es un cuidado que hago con amor y comprendiendo que va más allá de lo físico, hay momentos de sacrificio, pero es por bienestar.



¿Cuál es su pecado alimenticio?

Yo soy amante del dulce, pero ahora es tiempo de estar enfocados porque tenemos una meta. Sin embargo, no es que tenga que perder los momentos especiales de mi vida, sino hacerlo menos.



¿Qué piensa de las cirugías plásticas?

La verdad no estoy en contra de ellas, me parece bien que existan porque hay cosas que, ya sea por un complejo o por algo médico, mejoran el autoestima de las personas y si esto los hace felices está bien. Con lo que si no estoy de acuerdo es con los excesos, pasar por encima de la naturaleza física, pero de resto está bien, hay personas que quieren hacerlo, quizá lo necesitan y si yo en algún momento también lo quisiera hacer lo haría, no tengo problema con eso.

“En Colombia no hay un solo tipo de belleza”



Durante el evento de posesión como nueva Miss Universe Colombia, se le preguntó a Aristizábal por la idea que conecta la belleza latina con las siluetas y las formas de las morenas. La nueva Miss, respondió que su belleza demuestra la pluralidad de los habitantes del país.



“En Colombia no hay un solo tipo de belleza, hay muchos. Me encanta la forma en la que podemos ver que en Colombia tenemos todo tipo de perfiles, todo tipo de físicos, todo tipo de actitudes. Lo que nos representa es la calidez humana. Eso es lo principal. Me siento muy colombiana. Acá hay muchas rubias que representan muy bien a Colombia. Todo tipo de mujer representa muy bien a Colombia”, dijo la reina quindiana.



Hay que recordar que, desde el año 2021 Colombia cuenta con dos reinas de belleza, una como Miss Universe Colombia y la otra como Señorita Colombia, esto debido a que, en el año 2020, el Concurso Nacional perdió la franquicia del afamado certamen de belleza orbital Miss Universe, que antes estuvo bajo la direccción de la empresa Jolie de Vogue, luego pasó a manos del canal nacional RCN y finalmente, fue comprada por la exseñorita Atlántico, Natalie Ackerman, lo que creó gran confusión en su momento.