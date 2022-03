Margoth Velásquez: más de 50 años de carrera artística que serán homenajeados en los India Catalina

Con una carrera artística que supera los 50 años, la actriz de teatro, televisión y el cine, Margoth Velásquez, recibirá el premio Víctor Nieto a Toda una Vida en la próxima edición de los Premios India Catalina, en su edición 38.



La actriz bonaverense ha participado en más de 50 series, 30 telenovelas y más de 15 películas.



“Yo no escogí. Yo fui una niña que enfrentaron a la vida y va descubriendo en su trasegar el lugar donde la puso la sociedad”, aseguró Margoth Velásquez.



Y agregó: “A mí me ha sorprendido gratamente este premio. Qué rico que una corporación como lo es el Festival de Cine de Cartagena y los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual me tengan en cuenta. Lo recibo con tranquilidad y con satisfacción”.

​

Desde muy temprana edad Margoth se vio inmersa en el espectáculo como espectadora, cuando viajaba con su familia, aún siendo niña, a Cali, Bogotá o Medellín y aprovechaban para ponerse al día con la oferta cultural.



Eso despertó su interés por el teatro, pero también por la arquitectura, aunque ambas actividades causaban recelo en su padre.



“Yo tuve siempre una atracción por el teatro, pero no pensando en ser actriz. Acudía como una simple espectadora. Yo no puedo decir que de niña soñaba con ser actriz. Desde muy chiquitica tenía era la idea de la arquitectura”.



Sus inicios en las artes escénicas comenzaron a gestarse cuando entró al Incora (el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) como secretaria y con la finalidad de poder pagar por sí misma sus estudios.



La entidad fundada en el gobierno de Alberto Lleras Camargo ofrecía buen bienestar a sus empleados y entre ellos estaba un fórum cultural, que la llevó a ganar experiencia al lado de grandes maestros.



Ahora, la actriz que por su papel de Sebastiana en ‘Espumas’ fue nominada al India Catalina, espera la ceremonia de premiación en su edición 38, que se realizará el próximo 20 de marzo en Cartagena de Indias.