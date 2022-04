Maluma habla sobre su impactante gira en Europa y el concierto que prepara en Medellín

Con su ‘Papi Juancho World Tour’ el cantante paisa Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, acaba de romper récord de asistencia en el Wizink Center de Madrid con más de 17.400 asistentes, además de lograr boletería completamente vendida en sus conciertos en Dubai e Israel.



Paralelo a esto, el artista del género urbano sigue lanzando nueva música, debutando como director de sus propios videos, sin olvidar su incursión en el mundo de la moda, tanto con su primera línea de ropa y una colección de fragancias.



Sobre los detalles de este, quizá su mayor momento de brillo internacional, habló con El País.



¿Cómo vive su actual gira por Europa, agotando boletería en la mayoría de conciertos?



Estoy viviendo momentos inolvidables. Definitivamente es la mejor gira que he hecho en Europa hasta el momento. Todos los lugares han estado ‘sold out’ y me siento muy feliz, y obviamente como habíamos pospuesto toda la gira desde hace dos años, volver me llena de alegría de poder compartir con todos mis fans.



Y no solamente eso, sino que hemos ido a muchísimos lugares donde ni siquiera hablan español o inglés y han cantado todas las canciones, desde el principio hasta el final, todas mis nuevas canciones y todos los temas viejos también, me siento muy feliz de verdad; me siento honrado y agradecido de que mi carrera ha traspasado fronteras.

Estamos importando todo desde Europa y Estados Unidos, se va a hacer una inversión enorme porque, sencillo, mi gente de Medellín se merece lo mejor y se merece un espectáculo que nunca antes hayan visto”.

¿Y qué se siente escuchar a gente que no habla español, cantando sus canciones?



Eso es espectacular, porque el hecho de que no hablen español y que la música sea ese lenguaje universal, me hace sentir y me hace pensar que todo ha valido la pena.



Siempre soñaba con esto desde muy niño, poder visitar estos territorios que son tan lejos de mi tierra, de Medellín, de Colombia, y saber que ese ‘pelao’ soñador logró todo eso que estoy viviendo me llena de orgullo, obviamente, y me incita a trabajar mucho más.



Tengo nuevas metas, quiero seguir hacia adelante, quiero visitar Asia obviamente, yo creo que ese va a ser el próximo paso, pero realmente todo lo que está pasando me hace levantarme todos los días con una sonrisa muy grande en mi cara.



Hablando de los shows de Europa, batió el récord histórico de asistencia en el Wizink Center, superando a Metallica...



Como decimos en Medellín, “eso es una chimba”. Eso está increíble, porque hay muchísimos músicos que han pisado ese escenario, el Wizink Center, y saber que nosotros tenemos un récord, acabamos de batir un récord aquí en Madrid de la venta de la boletería.



Jamás el Wizink Center se había llenado de tantas personas, y pues nada, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que la gente me quiere mucho en Europa, en España especialmente.



Me acuerdo desde hace varios años, que venía a hacer planes de promoción aquí en España y que no tenía ningún show acá, simplemente venía a que la gente me conociera,



También en todas mis redes siempre decía que quería venir a hacer historia a España y hoy es una realidad. Es increíble que vamos a vender más boletos, que ya vendimos más boletos que Metallica en 2018, y todos sabemos que Metallica es una de las bandas más históricas e icónicas de la música a nivel mundial.



Hace unas semanas lanzó su nueva canción junto a Feid, ‘Mojando Asientos’, pero al mismo tiempo fue el director del video y lanzó su propia compañía Royalty Films, ¿Cómo surgió todo esto?



Aunque estamos llenando todas estas arenas enormes en Europa, yo nunca me olvido de dónde vengo, porque para mí eso es muy importante, y es hacer música para la gente que me escucha desde que yo era un niño.



‘Mojando Asientos’ me recuerda muchísimo a mi niñez, a ese tipo de reguetón que siempre me gustaba escuchar, que siempre me gustó hacer, eso fue como un ‘reencauche’ de esas primeras canciones que me gustaron de reguetón.



Trabajar con Feid ha sido una experiencia hermosa, yo a él lo quiero mucho, es como mi hermano y sé que lleva muchísimos años trabajando en esto y ahora se le están dando todas las cosas. Por otra parte, yo también tenía un sueño enorme de ser productor y dirigir mis propios videos.



Acabamos de lanzar nuestra compañía Royalty Films, entonces estoy súper emocionado porque es un reto enorme, es algo muy ambicioso en el buen sentido de la palabra, pero pues nada, yo siempre he dicho que uno se tiene que rodear de los mejores.



Gracias a Dios estoy trabajando con un personaje que ha trabajado conmigo desde hace muchísimos años ya, que es ‘Tes’, que es co-productor de todos los proyectos, y ‘Phraa’ que también lleva trabajando con nosotros ya hace un tiempo, y ese es el equipo creativo.



‘Mojando Asientos’ ya tiene varios millones de reproducciones, es una canción que está funcionando muy bien, a la gente le encanta el junte con Feid, le encanta siempre que salimos y hacemos una canción, ya llevamos varias canciones juntos, y bueno, calentando motores con ‘Mojando Asientos’ para todo lo que va a pasar en “Medallo en el Mapa” en Colombia.

Ahora es diseñador, ha lanzado una línea de ropa con Macy's, cuéntenos un poco de esta línea, ¿cuál es su pieza favorita?



Mi primera línea de ropa a nivel mundial fue en colaboración con Macy’s… Macy’s por Maluma o Maluma por Macy’s, M&M, como le quieran decir. Estoy muy emocionado, la verdad es que eso también es otro reto enorme, fueron muchas horas de trabajo en este proyecto seleccionando materiales, seleccionando botones, seleccionando las fábricas, seleccionando absolutamente todo, y para mi fue un honor poder ser parte desde el principio hasta el final. Ahí está todo mi ADN, toda mi esencia como diseñador está puesta en este proyecto.



También estoy muy feliz porque el plan de promoción ha sido hermoso, hemos visto el bus de Macy’s por diferentes ciudades en Estados Unidos y la gente se puede montar, comprar sus prendas… Veo mucha gente que me da tag en sus redes sociales y los comentarios son los mejores, entonces pues nada, es muy emocionante que mi primer proyecto como diseñador sea a nivel mundial con una marca tan exitosa como lo es Macy’s, es un reto gigante pero aquí estoy dispuesto a afrontarlo…



Espero que no sea la última colección que diseño con ellos porque fue un proceso muy bonito, todo el proceso me lo disfruté mucho, se abrieron mucho a mis ideas, creyeron en mi visión que para mí eso también es muy importante, que mi visión se haga realidad, y pues ahí está, tienen que ir a la tiendas de Macy’s o inclusive lo pueden ordenar online y ahí van a ver todos los productos tanto para hombres como para mujeres… Tienen que ir a comprar todos los productos de Macy’s que están super cabrones.



Esta gira tendrá el concierto ‘Medallo en el Mapa’, ¿cómo se está preparando, qué podemos esperar?



Es simple, son 10 años de trayectoria, es el mejor concierto de mi carrera hasta el momento con toda seguridad. Estamos muy emocionados, ya hay muy poquitas boletas, pronto con la ayuda de Dios vamos a cantar el ‘sold out’, más de 50.000 personas en el Estadio Atanasio Girardot.



Primer concierto que se hace 360, vamos a tener público en todas las graderías del estadio, el escenario está situado en la mitad. Eso va a ser algo icónico para la ciudad, no es un concierto de Maluma, es un concierto de ciudad, es un concierto de Medellín, y por eso era que precisamente quería que el concierto se llamara ‘Medallo en el Mapa’.

Esa noche todos los ojos del mundo, de todos mis fanáticos a nivel del mundo van a estar pendientes de lo que va a pasar en mi ciudad, en mi pueblo, en ‘Medallo’, y eso me emociona muchísimo.



Nunca lo había hecho antes, para mí este es como el concierto de graduación, es un antes y un después, después de ‘Medallo en el Mapa’. Me atrevo a decir que es uno de los mejores espectáculos que va a vivir mi ciudad. Todos los caminos de la ciudad coinciden en el Estadio Atanasio Girardot.



Estoy feliz y la verdad estoy nervioso, me pone un poco tenso, mucha adrenalina porque pues ahí voy a tener a mis amigos, voy a tener a mi familia, a todas las personas que trabajan en mi compañía. Va a ser un concierto como en la sala de mi casa.