Luis Miguel no ha pagado pensión de sus dos hijos desde 2019, según Aracely Arámbula

Desde la mañana del lunes se dio a conocer la información de que Luis Miguel podría ser detenido en México por no cumplir con la manutención de sus hijos con Aracely Arámbula.



Pese a que se dijo que el cantante había sido demandado tanto ante las autoridades mexicanas como en Estados Unidos, en entrevista con María Luisa Valdés Doria, el abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, advirtió que el cantante únicamente tiene una demanda en su contra ante las leyes mexicanas. Y desmintió que exista una orden de aprehensión en contra del intérprete de No Sé Tú.



De acuerdo con el apoderado de la actriz, lo que esta busca es que el cantante pague la pensión alimenticia de sus hijas, con la cual no ha cumplido desde diciembre de 2019.



En el caso de que el artista no pretenda pagar esta pensión, deberá asistir a las audiencias que se le requieran y tendrá que verse cara a cara con la madre de sus hijos, la actriz Aracely Arámbula. Pero si el cantante paga la cantidad que debe de pensión alimenticia a sus hijos, no tendría que acudir a ninguna audiencia.



La actriz mexicana ya ha dicho en otras ocasiones: “Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”.