Uno de los restaurantes más emblemáticos de la Cali de los años 80 fue sin duda el Café los Turcos, donde el cine, la literatura, la música, el fútbol y todo aquello que hablara de la ciudad tenían separada allí, cada tarde y cada noche, una mesa. Y claro, con pan árabe, tahine de garbanzo, tabule, kipe y jugo de mandarina, la tertulia sabía mejor.



Dice el escritor y periodista Umberto Valverde que el Café los Turcos se convirtió, sin proponérselo, en el centro intelectual de Cali.

“Allí llegaban teatreros, encabezados por Enrique Buenaventura, los músicos de la Sinfónica, los pintores, Lucy Tejada, Hernando (su hermano), Alcántara Herrán, Óscar Muñoz, Astudillo y el fotógrafo Fernell Franco. Un grupo generacional que tenía como visitantes permanentes a Jaime Galarza, Fernando Cruz Kronfly, Miguel Yusti, Carlos Jiménez, Hernán Toro, Aníbal Arias, Pepe Zuleta y yo”, cuenta Valverde.



También allí, prosigue Valverde, se conformó el Grupo de Cine, liderado por Carlos Mayolo, Luis Ospina, Andrés Caicedo, Sandro Romero, Adriana Herrán y la jovencita Alejandra Borrero”.

Aquella historia está contada en un libro de 255 páginas, que será presentado este jueves 13 de octubre en el auditorio Boulevard, a las 2:30 de la tarde, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali que inicia ese día y contará con una variada programación descentralizada en el Valle del Cauca, hasta el 23 octubre.



El autor de la obra es Sebastián Valencia Sayin, quien tuvo en su hermana Mariana una genuina ‘complicidad’ para publicar el libro. Ambos, Sebastián y Mariana, son hijos de Alejandro Valencia y Estrella Sayin –primeros propietarios del Café los Turcos– y nietos de Lucy Tejada y el maestro Antonio Valencia. El arte viaja en su sangre.

Sebastián tiene 45 años y vive en Bohn, Alemania, donde hace música, el oficio que eligió desde siempre. Y Mariana, de 47, es diseñadora e ilustradora, y reside en Barcelona, España.



En vísperas del Covid-19, Mariana vino a visitar a su madre en Pichindé, en las afueras de Cali. Y Sebastián tenía el mismo propósito, pero el confinamiento por causa de la pandemia lo obligó a quedarse. Las conversaciones por whatsapp, entonces, se convirtieron en ese lazo comunicativo entre Bohn y Pichindé para menguar de alguna manera la frustración al no poderse encontrar. Y así, entre mensaje y mensaje llegaron las evocaciones del Café fundado por sus padres y fue cogiendo forma el libro, titulado ‘Los Turcos de Cocoliso, una Cali de los 80’, y que dos años y medio después es una realidad.



“Yo siempre he sido consciente de la importancia del sitio y en mi memoria habitan todavía las escenas propias de mi infancia en medio de las mesas del Café. Tuve la fortuna de crecer entre las conversaciones de una generación de intelectuales de la ciudad en una década que amo mucho, porque en los 80 me volví también hincha del América”, relata Sebastián, a quien desde chico lo apodaron ‘Cocoliso’.



Su hermana, Mariana, comenzó a recopilar los relatos escritos que le hacía Sebastián por whatsapp y se dio a la tarea de darles forma gráfica a los textos con sus ilustraciones, para acompañar todas esas escenas y personajes que fueron apareciendo y que hoy están en el libro.

“Empecé a construir una narrativa muy sencilla de los dibujos con una línea muy suelta, muy ligera, como el texto, para anidar ambas cosas”, explica Mariana.



José Zuleta, escritor y conocedor de los Turcos, recuerda lo que allí sucedía: “Hablábamos, reíamos, nos enamorábamos. También fue nuestra escuela, aprendimos cine, literatura, teatro, pintura, el arte de la amistad, y fue allí donde se nos reveló que era más importante creer en los sueños que interpretarlos. Supimos que los psicoanalistas estaban más locos que nosotros”.



Al referirse a la obra, Zuleta dice: “El autor, de origen árabe –materno– y artístico –paterno–, nos lleva a unas memorias de infancia con la perspectiva del asombro de esta edad, pero naturalmente con algunas reflexiones propias de la edad de quien escribe, a una Cali y un restaurante llamado Café los Turcos, ícono de la ciudad de la década del 80”.



El prólogo del libro es de Umberto Valverde y, además de las ilustraciones, contiene fotografías de la época que evocan a los personajes que le dieron vida a los Turcos. Fue impreso por Arte Libro Editores y se puede conseguir desde ya en la Librería Nacional.

Sebastian y Mariana junto al libro. Mariana, quien ilustró, maquetó, diseñó y editó la obra es diseñadora gráfica y docente. Especial para El País

Feria Internacional del Libro de Cali

IV Concurso de cuento para jóvenes Andrés Caicedo

​

El 13 de octubre se abre la convocatoria que premia las mejores obras de jóvenes colombianos entre los 15 y 25 años de edad y estará disponible hasta el 30 de abril de 2023. El formulario de registro se encuentra en Filcali.com



Se recibirán textos del género cuento, originales e inéditos, de jóvenes colombianos residentes en el país o en el exterior. La temática es libre. El concurso tiene dos categorías: Categoría A, para jóvenes de 15 a 18 años; Categoría B, para jóvenes de 19 a 25 años.



Son jurados del concurso en esta oportunidad los escritores Carolina Andújar, Alfonso Cruz y Fernando Cruz Kronfly.



Los Ganadores 2021-2022

​

El próximo viernes 14 de octubre, a las 7:00 p.m., en el Auditorio El País, se llevará a cabo el lanzamiento del Libro del Concurso para Jóvenes Andrés Caicedo- III edición, que reúne los trabajos de los ganadores.



El evento, que será moderado por Pilar Londoño, contará con la presencia de los 6 ganadores de la pasada edición, en la categoría 15 a 18 años: Johan Ruíz, autor de “Luz tenue”, primer lugar; Juan Felipe Chalco, autor de “Chispitas mariposa”, segundo lugar y Alberto Vélez, tercer lugar con: “Por los siglos de los siglos”,



En la categoría 19 a 25 años estarán presentes: Raúl Felipe Ospina, ganador con el cuento “Planes de reparación”; Natalia Rozo con el cuento “Con los ojos cerrados”, segundo lugar y Juan José Mondragón, tercer lugar con “Derrumbe”.