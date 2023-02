Los secretos detrás de la producción de Ant-Man, la nueva película de Marvel

Varias son las razones por la alta expectativa frente al estreno de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ esta semana en buena parte de las salas de cine del mundo, incluyendo Colombia.



Para la más fuerte, la que ha vuelto clave esta historia, es que es la primera, la que abre la tan esperada Fase cinco del Universo Marvel.



El director Peyton Reed y Kevin Feige (Productor y presidente de Marvel Studios), hablaron de este estreno global y la construcción de todo este universo.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía tiene una especial virtud, y es que consigue sentirse como una historieta cerrada a pesar de que cimienta todo lo que está por llegar en la fase 5 y parte de la fase 6. Colprensa

Como director de ‘Ant-Man’ y ‘Ant-Man and the Wasp’, ha ayudado a dar forma a estos superhéroes y sus aventuras desde el principio. ¿Cuál diría que es la firma de estas películas?



Peyton Reed: Las películas de ‘Ant-Man’ siempre han sido sobre la familia. Es una historia generacional sobre una familia de héroes, y Scott Lang, que no es un multimillonario, ni un supercientífico, ni nada por el estilo, es absorbido por este mundo, y Hope van Dyne, que es la hija heredada de dos superhéroes, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer.



En esta cuestión generacional, y ahora la joven Cassie Lang (Kathryn Newton), quien probablemente sea el mayor factor de motivación de Scott para pasar tiempo con su hija.



Él quiere ser un héroe. Es un Vengador, pero en realidad se trata de buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida y también de encontrar tiempo con su hija.



-¿Cómo se desarrolla?



Peyton Reed: En esta película, Cassie Lang tiene 18 años, pero continuamos la historia de esta familia, y creo que en ‘Quantumania’, una de las cosas que hemos hecho es realmente ampliar esa historia y comenzar a hablar sobre los secretos que los miembros de la familia se ocultan unos a otros, las cosas que no se cuentan.



Al comienzo de la película, rápidamente descubrimos que tal vez Janet (Michelle Pfeiffer) no le haya contado a la familia sobre sus 30 años en el Reino Cuántico, y tal vez, Hope y Hank no le hayan contado a Scott sobre en qué están trabajando.



Cassie en el sótano, y tal vez Cassie no le ha dicho a su padre sobre el tiempo que podría haber pasado en la cárcel. Entonces, todos le guardan secretos a Scott, y de repente, son empujados al Reino Cuántico y tienen que resolver estas dinámicas familiares mientras están en este mundo extraño y loco.



-¿Gran parte de esta película tiene lugar en este reino cuántico. ¿Qué es exactamente y dónde lo hemos visto antes?



Kevin Feige (Productor y presidente de Marvel Studios): Lo vimos por primera vez en la primera película, y recientemente recordé que esta era una idea que Paul tuvo desde el principio, antes de que comenzáramos a filmar la primera película, ¿y si exploramos esto, ya saben, la mecánica cuántica?



La primera película se trataba principalmente de conocer a los personajes y la historia de origen, pero al final de eso, pudimos probarlo, y eso es lo que nos llevó a donde lo llevamos en Endgame.



Un lugar que está en el nivel subatómico donde el espacio y el tiempo actúan de manera diferente, y eso nos permitió viajar en el tiempo por sugerencia de Scott Lang en Endgame, y nos permitió tener toda esta cuántica maníaca en esta película, para ir a un punto donde solo Janet había llegado.



Hay todo un universo debajo de la superficie donde nos encontramos con todo tipo de personajes divertidos y locos.



Durante los cinco años que Scott Lang estuvo atrapado en el Reino Cuántico su hija, Cassie Lang,creció y se ha convertido en una adolescente. Colprensa

La película tiene un aspecto muy específico, realmente sorprendente y alucinante. ¿Qué influyó en ese look?



Kevin Feige: El director estuvo en proceso durante tres años y medio, trabajando en este look y llevando al público a un lugar en el que nunca antes habían estado. Hablamos mucho sobre los paralelismos con El mago de Oz en términos de llevar y conocer a una familia allí.



¿En qué se basaron?



Peyton Reed: Varias cosas. Miramos todo, desde la fotografía con microscopio electrónico hasta cosas como la revista de heavy metal en los años 70 y 80. Queríamos incorporar todos estos elementos de esta manera. Elementos de espada y hechicería, junto a elementos reales.



Ninguna de las otras películas de Marvel realmente se ha ocupado de esto de una manera tan profunda, crear este mundo muy vívido que tiene su propia historia interna y lógica interna.



FASE CINCO

El Universo Marvel se divide por fases… ¿Cuántas fases tienen planeadas con anticipación?



Kevin Feige: Trabajamos en unas tres fases a la vez, a manera de una saga.



¿Qué hizo de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ la elección correcta para comenzar la Fase Cinco?



Kevin Feige: La Fase cuatro trataba de presentar muchos personajes nuevos y héroes nuevos al mundo. Queremos dar inicio a la Fase Cinco con una tercera película de personajes que ya eran amados, que este equipo sin duda lo es, y utilizarlos.



Eso va junto con la vulnerabilidad y la relacionabilidad. ¿Y quién mejor para enfrentarse a uno de los villanos más grandes a los que se ha enfrentado el MCU, si no el más grande, que esta familia que podrías pensar que no podría manejarlo?



¿Hubo películas o programas que los inspirarán para esta película?



Peyton Reed: Realmente tomamos muchas cosas de clásicos como ‘Flash Gordon’ y ‘Barbarella’, todo este tipo de cosas locas. También mirar las portadas de los viejos libros de bolsillo de ciencia ficción de los años 60 y 70 y hasta los 80.



Mirando la microfotografía del mundo real, la microfotografía electrónica, que toma cosas que son increíblemente pequeñas. Luego los imprimes y se ven como paisajes.