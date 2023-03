Paulina hace un gran recorrido por distintas zonas de la ciudad para visitar desde prestigiosos restaurantes hasta cafés y panaderías de larga tradición.



Hacemos la primera parada en la zona de Coyoacán para visitar El Olvidado, un restaurante con corazón inglés que lleva la tradición panadera en la sangre. También descubriremos las opciones que ofrece la panadería mexicana en La Pilarica, en la zona del centro, un lugar que se caracteriza por tener rosca de reyes todo el año, y visitaremos un referente de la panadería contemporánea: Da Silva. Además, en El Moro probamos los tradicionales churros y, por último, en Casa Ó, en la zona de Lomas, encontraremos gastronomía francesa con guiños locales.



El recorrido continúa en la colonia Roma, visitando Sartoría, un lugar donde preparan la mejor pasta italiana, y Cuina, un espacio que ofrece los mejores croissants de México. Luego, descubriremos Raku Café, un pequeño cafecito con un aire oriental y un delicioso menú japonés único en la ciudad. Paulina terminará su recorrido en Zeru, un asador vasco en el que disfrutará de un socarrat.



Paulina sigue disfrutando de sus favoritos y llega hasta Forte, degustando una pizza de hongos de masa madre. Luego iremos a la zona de Polanco, para visitar Biscottino, una panadería de tradición europea con sabores mexicanos y luego nos dirigiremos a Maison Belén, una cafetería de barrio con una amplia oferta de desayunos. Además, en la colonia Condesa visitaremos Ficelle, para disfrutar de la mejor repostería francesa, y para terminar el día, Paulina disfrutará de las delicias de Esquites Durango, un afamado puesto de calle con singulares ingredientes.



Lea también: Grupo Niche: esta es la nueva apuesta sinfónica de la emblemática orquesta

Los Favoritos de Paulina Abascal, es el nuevo programa de El Gourmet donde la chef pastelera mexicana recorrerá sus lugares predilectos y disfrutará los mejores platos, panes y postres de la Ciudad de México. Episodios de estreno los miércoles a las 5:00 pm (hora Colombia).

Para finalizar el recorrido, volvemos a Coyoacán para conocer Ruta de la Seda, un café con panadería y repostería orgánica. Después, en el centro de la ciudad, visitamos la Pastelería Ideal, con casi cien años de tradición en México. Luego, nos dirigimos al Restaurante 45, en Polanco, un lugar de alta cocina mexicana contemporánea. Además, nos deleitaremos con Pan Dulce, la panadería del hotel Four Seasons y terminaremos el día degustando auténtica comida tailandesa en Galanga Thai House, en la colonia Roma.



Con una trayectoria profesional de 30 años, Paulina Abascal es reconocida por la prensa especializada como la mejor Chef Pastelera de México, con un gusto y facilidad para la conducción en televisión. Es autora de 6 libros galardonados en México y el extranjero, y sus postres han endulzado a celebridades alrededor del mundo. Durante la pandemia, la Chef lanzó su pastelería en línea The Wish Cakes, con enorme éxito en México y actualmente está planeando su expansión al resto de América Latina y en Estados Unidos.



El Gourmet puede verse en Colombia por Claro (SD 404; HD 662), Directv (SD 232; HD 1232), Movistar (SD 371; HD 850) y Tigo/Une (69).