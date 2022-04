Los caleños creadores de 'Pálpito', el nuevo hit de Netflix, hablan sobre su éxito

La nueva historia colombiana de Netflix, Pálpito, de las productoras ejecutivas y creativas, Clara María Ochoa Domínguez, CEO de CMO Producciones, y la COO, Ana Piñeres, se convirtió, a pocos días de su estreno —20 de abril—, en la serie en español más vista en el mundo, en la plataforma.



Alcanzó el puesto número uno del top 10 de Netflix de series de habla no inglesa, en la última semana, con más de 68 millones de horas vistas por personas de todos los rincones del mundo.



Este drama, que mezcla la ficción del tráfico de órganos con una historia de amor es, además, el número uno de la plataforma en 68 países, como Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Panamá y las islas Mauricio en África y Reunión en Francia, entre otros.



Aparte de ser líder de audiencias de Netflix en 25 países de América, también ha conseguido hacerlo en Estados Unidos y logró la distinción número uno en 22 naciones de Europa. Asimismo, ha logrado impacto en el continente africano y asiático e incluso, en Nueva Caledonia, en Oceanía.

Camilo Vega, director de 'Pálpito. Especial para El País

Para Clara María Ochoa, guionista, productora y directora de televisión colombiana, fundadora de CMO Producciones, “el éxito de Pálpito se debe a una suma de factores: una gran historia con excelentes libretos, una muy buena dirección, tanto de imagen, de factura, como de actores; una fotografía, dirección de arte, producción y posproducción de gran factura. Todo fue óptimo, esa es la manera de que algo funcione. Pero, especialmente, es la pasión, el corazón y el amor que todos le pusimos a este proyecto, porque desde que leímos la historia de Leonardo Padrón, nos encantó”.



En Pálpito, Margarita Muñoz Parra interpreta a Valeria, esposa de Simón Duque (Michel Brown). Ella es asesinada, para extraerle el corazón y trasplantárselo a Camila (Ana Lucía Domínguez), pareja del adinerado Zacarías Cienfuegos, (Sebastián Martínez), asesor presidencial. Con una gran sed de venganza, Simón se sumerge en el peligroso mundo del tráfico de órganos. En su búsqueda, el destino hará que se enamore de Camila, quien sobrevivió gracias al órgano vital que le fue arrancado a la madre de sus hijos.



Sobre la temática de fondo de la serie, Clara María Ochoa enfatiza que aunque “el tráfico de órganos es una realidad en el mundo actual, en Pálpito este tema es ficción. Sin embargo, Leonardo Padrón, el escritor, y su equipo, se asesoraron muy bien en cuanto a cifras y cómo funcionaba este delito en varios países”.



Admite que debido al éxito que ha tenido la producción, podría seguir una segunda temporada. “Estamos muy atentos esperando a ver qué decide Netflix y si ya comenzamos a escribirla”.



Con ella coincide el director de Pálpito, Camilo Vega, quien considera que “todo el mundo está esperando que la serie siga”. Eso lo garantiza el éxito de esta en tan poco tiempo, “es algo histórico para nuestro país, un orgullo para nuestra industria, y se logra gracias a un equipo y a la combinación de muchos ingredientes que juegan un rol muy importante para obtener un producto de esta calidad”.

“Esta serie es ficción y no quiere llevar

un mensaje negativo de la donación de órganos. Que mucha gente no done, hace que el tráfico de órganos se desarrolle.

La invitación es a donar, para evitar ese delito”: Camilo Vega, director de Pálpito.

Clara María Ochoa Domínguez, CEO de CMO Producciones. Especial para El País

Cuenta Vega que desde el primer día de realización de la serie, sabían que iba a ser un producto ganador, al contar “con tanto talento actoral y técnico, pero en ningún momento me imaginé que llegáramos a ser número uno del mundo, eso jamás había pasado en este país, ni en Latinoamérica. Esto marca historia. es un logro titánico. Aplaudo de pie a todo el equipo por conseguir llegar a este nivel, es algo sin precedentes”.



El mayor desafío para él, como director, fue “lograr una producción de tal calidad con un presupuesto moderado, no comparable con el de series como La Casa de Papel, y llegar a la cima como número uno a nivel mundial. Demuestra que en Colombia estamos capacitados para hacer productos de primera, con los cuales competir fuera del país”.



El casting de actores fue riguroso, de acuerdo con Vega evaluaron muchísimas opciones de intérpretes. “Elegimos a los mejores, como Juan Fernando Sánchez, Sebastián Martínez, Ana Lucía Domínguez, Michel Brown y Margarita Muñoz Parra, entre otros, con quienes creamos y preparamos personajes que, psicológica y emocionalmente, tienen gran impacto”.



Otro reto fue lograr la mezcla perfecta entre melodrama, thriller y humor. Tampoco fue fácil grabar las cirugías, “hicimos una investigación rigurosa y contamos con el apoyo constante de personal médico en el rodaje”. Esas escenas, así como las nocturnas, las subacuáticas, las persecuciones en carro, tuvieron un alto grado de complejidad al implicar repeticiones y riesgos. Pero, para Vega, el mayor desafío estuvo en la gran carga emotiva de esta serie que arrancó con buen ‘pálpito’.

En datos

La serie Pálpito ha tenido 68.040.000 vistas. Por debajo de esta se ubica

la quinta temporada de Élite, con 29.490.000 vistas. El proyecto cuenta con mucha sangre caleña: Clara María Ochoa, productora y directora de CMO; Diego Jiménez, director de fotografía y Camilo Vega, director.



Leonardo Padrón, escritor de la historia, celebró en Twitter: “¡Ya es oficial! #Pálpito es actualmente la serie de Netflix más vista en el mundo. Alegría y agradecimiento en altas dosis”.



Michel Brown se unió al festejo en Instagram: “Aplaudo de pie a cada uno de los que hicieron un trabajo impecable en esta serie que hoy se convierte en la serie número 1 en el mundo en Netflix”.



Ana Lucía Domínguez dijo: “A cinco días de haberse estrenado Pálpito, en más de 190 países, somos la serie más vista en el mundo. Me siento bendecida, emocionada y orgullosa del trabajo de actores, productores, directores y equipo técnico”.