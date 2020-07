Los 80 años de Ringo Starr, el mítico baterista de The Beatles

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En una semana como esta, de 1940, en una casa de la calle Madryn Street, en el puerto de Liverpool (Inglaterra), nació Richard Starkey. Solo cuatro meses después, en el Hospital Oxford de la misma ciudad, nació John Winston Lennon. Dos años después en el Hospital Walton, vino al mundo James Paul McCartney, y un año después en el número 12 de la calle Arnold Grove, nació George Harrison.



Como bien se sabe, los destinos de estos cuatro liverpulianos se encontraron para formar la agrupación musical más exitosa e influyente de la historia: The Beatles. El último en llegar a ese encuentro del destino fue Richard, ocurrió en 1962 cuando ante la retirada del baterista Pete Best que dejaba la banda ante lo que él consideró un inminente fracaso, entonces John, Paul y George deciden vincular a quien ya se hacía conocer como Ringo Starr. Desde ese momento la fórmula se consuma para dar paso a la leyenda de los llamados ‘Big Four’.



Fiel a su carismática personalidad, Ringo Starr, uno de los dos Beatles aún vivos después de la desintegración del grupo en 1970, celebró este 7 de julio de 2020 sus 80 años de vida con un concierto virtual que él mismo tituló el ‘Ringo’s Big Birthday Show’.



En el concierto virtual que se transmitió por el canal de YouTube del artista, participaron, entre otras, estrellas de la música como Sheryl Crow, Ben Harper, Dave Grohl y el cineasta David Lynch. Los fondos de este evento, al que se conectaron más 130.000 personas, se destinarán a apoyar la red global del movimiento Black Lives Matter, así como a la David Lynch Foundation, MusiCares y WaterAid.

Para el periodista musical y escritor Manolo Bellon, autor del libro ‘The Beatles, la historia’, “la importancia de Ringo Starr para la música es que su solidez como baterista le dio mucha confianza a sus tres compañeros, él tenía una habilidad casi metronómica para mantener un golpe sin perderlo, y también dependió de él que The Beatles alcanzara esa química creativa única, ya que supo mantener la amistad y mediar entre los otros Beatles para que la música fluyera”.



Por otro lado, el escritor observa que inicialmente Ringo no fue tan reconocido como John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, pero con el paso del tiempo su trascendencia ha sido valorada por toda la cultura.



“Esto ocurrió porque él no fue un cantante recurrente en la banda, y porque su personalidad no atraía la atención como John o Paul, él nunca quiso tener el protagonismo, pero es admirable que se haya mantenido activo en todos estos años”, expresa Manolo B.

Canciones

​

Estas son algunas de las canciones compuestas, interpretadas y cantadas por Ringo Starr con The Beatles.

Compuestas



‘Don't Pass Me By’, incluida en el ‘White Album’ (1968).

‘Octopus's Garden’, del álbum ‘Abbey Road’ (1969).