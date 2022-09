¿Lo quiere la suegra? Mamá de Lina Tejeiro habló del noviazgo de su hija con Juan Duque

Lina Tejeiro está viviendo las mieles del amor con el cantante Juan Duque, tanto así que no ha dudo en compartir los detalles de su relación a través de redes sociales.



De hecho, la semana pasada la también influencer compartió en Instagram el particular momento en el que el cantante paisa le pidió ser su novia. Lina, quien estaba hospitalizada debido a un problema de salud, fue sorprendida por Juan con un cartel en el que estaba escrito el mensaje "Quiero ser tu novio ¿aceptas".



Luego de confirmar con una publicación en sus redes sociales que había aceptado ser la novia del cantante, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la de su mamá, Vibiana Tejeiro, quien comentó "que fotos tan bonitas".



​Pero la reacción de la mamá de la actriz no se quedó solo en el comentario, sino que este jueves Vibiana, quien también trabaja haciendo contenido en redes sociales, respondió varias preguntas que sus más de 270 mil seguidores le hicieron sobre el nuevo novio de su hija.



Le puede interesar: David Beckham se unió a la fila y esperó más de 13 horas para darle su último adiós a Isabel II



​En medio de una dinámica en las historias de Instagram, a Vibiana le preguntaron "¿cómo la llevas con Juan?", a lo que lo que ella respondió que resaltaba la sensibilidad del cantante de reggaetón.



"Juan me cae bien, hemos compartido varias veces. Me parece un muy buen ser humano y creo que esto es lo importante, además todos deberíamos aprender a rodearnos de buenos seres humanos”, comentó.



Luego, cuando la cuestionaron sobre qué conocía de Juan y de qué esperaba de la relación de él con su hija, Vibiana manifestó que "todo a su tiempo, hace solo ocho días oficializaron la relación, Juan le pidió a ella que si quería ser su novia, así que, con calma", indicando además que todavía no conoce a la familia del cantante.