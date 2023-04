Lo que se sabe de la extraña desaparición que tuvo el hermano de David Bisbal en España

Después de conocerse la noticia de que el hermano de David Bisbal había desaparecido luego de una fuerte discusión con su pareja que acababa en separación, el hombre ha regresado, pero desorientado.



Fue su propia esposa quien puso la denuncia el 4 de abril, cuando el primogénito de la familia salió de casa sin dar explicaciones y no regresaba. Desde entonces, la Guardia Civil lo buscaba sin resultado y había llegado a ampliar el radio de investigación, por tierra, mar y aire.



Le puede interesar: La impresionante imagen de Jesucristo obtenida por un cineasta vallecaucano por medio de inteligencia artificial

Después de solicitar incluso la colaboración ciudadana y sumar más efectivos a la búsqueda de carácter prioritario, finalmente José María Bisbal Ferré fue encontrado con vida y, tal y como confirmaba el propio cantante en un comunicado donde daba las gracias, trasladado al hospital.



José fue localizado desorientado paseando por la calle Santa Engracia de Roquetas de Mar (Almería) y estaba fuera de peligro.

Se sabe que el hermano del artista es aficionado a la pesca submarina



Por suerte, después de más de 24 horas de búsqueda, José, quien andaba con el móvil desconectado, fue encontrado por la Guardia Civil que lo trasladó en ambulancia al hospital para realizarle las correspondientes pruebas médicas.



Según el Diario de Almería, la familia Bisbal estaba muy preocupada. “Se han movilizado a los medios marítimos de la Guardia Civil porque José María Bisbal Ferre es aficionado a la pesca submarina y no se descarta como una de las hipótesis sobre la desaparición”.



Lea también: El 'Kun Agüero' enciende las redes con broma sobre la famosa celebración de Piqué y Shakira



José María, el mayor de los dos hermanos que tiene David Bisbal, era administrativo en el hospital de El Ejido hasta que dejó su trabajo para ejercer de mánager en las giras del exconcursante del cantante.



Lo más curioso de todo fueron los mensajes que dejó José María Bisbal en sus redes sociales, dirigidos a su esposa: “Me has decepcionado, Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa yo te escuchaba y comprendía, no sólo eso, sino que te busqué trabajo alternativo. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino...”.

Por su parte, Bisbal se dirigió a sus fans: “Queridos amigos y seguidores. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari, quien estuvo desaparecido por 30 horas. Gracias a la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, y la colaboración ciudadana, hemos podido encontrarlo y ahora se encuentra hospitalizado, pero estable”, como publicó en su cuenta de Instagram.



Agregó que este fue "un momento de máxima tensión para toda nuestra familia, gracias por la preocupación y las muestras de cariño. Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que esta ha sido una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros. Una vez más, gracias a todos por su colaboración y solidaridad en estos momentos difíciles. Con todo mi cariño”, concluía antes de retomar de nuevo sus compromisos profesionales.