Liam Hemsworth, el nuevo 'lobo blanco' de la serie The Witcher

Netflix confirmó oficialmente la cuarta temporada de The Witcher, serie de fantasía estrenada en 2019, y anunció la despedida del actor británico Henry Cavill como el protagonista Geralt de Rivia. En su lugar, llegará el australiano Liam Hemsworth, conocido por su interpretación de Gale Hawthorne en la saga de Los Juegos del Hambre.



Fue el mismo Cavill quien comunicó la noticia en donde comparte que su viaje como el legendario brujo Geralt de Rivia “ha estado repleto de monstruos y aventuras, pero voy a dejar mi medallón y mis espadas en la temporada cuatro”.



“En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth tomará el manto como el Lobo Blanco. Liam, este personaje tiene una maravillosa profundidad, disfruta sumergiéndote en él y viendo qué puedes encontrar”, dijo el actor, quien resaltó que está entusiasmado por ver la versión que el hermano de Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor en la saga de Marvel, otorgará al personaje.



“Como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt Of Rivia”. Así lo dijo Hemsworth, quien agregó también: “Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado por entrar en este mundo”.



Por ahora, la tercera temporada de la serie contará con el regreso del elenco oficial con Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra a la cabeza. También se incorporan personajes como Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner y Christelle Elwin.



La tercera entrega será una adaptación de Tiempo de odio, la segunda novela en la saga escrita por Andrzej Sapkowski y se espera sea estrenada en el verano de 2023.



La sinopsis ya fue anunciada: “Mientras monarcas, hechiceros y bestias de todo el continente compiten por capturar a Ciri, Geralt hace todo lo posible por mantenerla a salvo. Sin embargo, el campo de batalla se llena de corrupción política, magia negra y traición. ¿Podrá Geralt proteger a su nueva familia de quienes amenazan con destruirla?”.



El rodaje de la tercera temporada arrancó a finales de marzo en Italia, pero en julio se suspendió el rodaje, cuando Cavill dio positivo en coronavirus, retomándose las grabaciones semanas después sin mayores complicaciones.



Es probable que la salida del actor se deba a su regreso como Superman. La semana pasada, una vez más, fue Cavill quien dio la noticia en su cuenta de Instagram, anunciando su regreso al universo de DC, en el que ya protagonizó El Hombre de Acero y La Liga de la Justicia.



En la publicación, el actor muestra cómo se verá su traje en esta futura película sobre la que no se conoce ningún otro detalle, por lo que es pronto para saber si se llamará 'El Hombre de Acero 2' o se titulará de otra forma.