Lázaro, una película para conmemorar el Día mundial del Alzheimer

Juan Felipe Delgado Rodriguez

n padre que ya no recuerda y un hijo que busca recordarlo siempre, fue la inspiración autobiográfica que el director colombiano José Alejandro González, quiso llevar a la pantalla chica en su nueva producción audiovisual ‘Lázaro’, la película que retrata el viaje de un padre a lo más profundo de su mente y a los lugares donde construyó su vida.



“Después de que sucedió la enfermedad de mi padre, entendí que todo lo que pasa tiene una razón, me hizo pensar en la compasión y en el amor familiar que siempre es posible y cómo este trae cosas buenas después de la adversidad. Hice una película sobre mi padre, no para recordar su enfermedad, más bien para hacerle un homenaje, devolverle el amor, y no solo a él sino a todos los padres y a todas las familias, y de paso hablar de las relaciones humanas, de los viejos, de la vida real”, destaca José Alejandro González de la cinta que, a partir del próximo lunes 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, estará disponible en la plataforma digital Mowies para el mundo entero.

Puede leer: Mónica Jaramillo se despidió con lágrimas de Noticias Caracol tras ver un sentido video

La producción podrá ser vista también en la plataforma virtual Boonet desde el 30 de septiembre, y en la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá desde el 1 de octubre, posteriormente llegará a las salas alternativas de Colombia.



El Día Mundial del Alzheimer, es el momento en que las Asociaciones de Alzheimer concentran sus esfuerzos en concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad. Se estima que en todo el mundo hay 46,8 millones de personas que viven con la enfermedad del Alzheimer u otras demencias y Lázaro fue uno de ellos.



“Hacer Lázaro y trabajar con mi vida privada, hizo que a través de la observación de la vida real se respondieron preguntas en mi interior como artista, ha sido un proceso transformador y de aceptación personal, una entrada al cine desde mi propio universo. No se me ocurre de qué más hablar sino de algo que está sucediendo enfrente mío”, resalta González, a quien le tomó cerca 10 años la realización de la película que, sin premeditarlo, se fue gestando gracias a su deseo, desde muy joven, por inmortalizar los recuerdos de su padre.



“Este material no tomó sentido sino hasta el momento en que mi padre murió. Ha sido una catarsis de lo que fue verlo con esta enfermedad, de volver a ver juntos a mis padres después de 18 años separados. Sin embargo, esta no es una película enfocada en la enfermedad, es un filme que habla del amor y de ese proceso humano que todos viviremos. Lázaro es el miedo a perder al otro”.



Su historia, lleva a pensar lo valioso del día a día, de las cosas que por más simples y cotidianas que parezcan pierden su valor como el poder de la memoria, y de una mirada alterna no solo al enfermo, sino a su entorno, su familia y la fuerza y entrega de los cuidadores.



La película fue producida por Paola Andrea Pérez quien ha trabajado en producciones como ‘Somos calentura’, ‘Gente de bien’ y ‘Jesús’.

Recientemente, el filme tuvo participación en el Festival Internacional de Cine de Cali, FICCALI, en el año 2019 y fue seleccionado para participar en octubre del Festival de Cine Al Este, Al Este Itinerante, Perú 2020.

González, quien ha sido reconocido por el proyecto ‘Todos somos buenos’ un seriado documental en video y fotografía que retrata la esencia del ser humano, pronto dará a conocer su nueva película grabada en Nueva York llamada ‘Álvaro’ y, posteriormente ‘Habitante’, las cuales hacen parte de su trilogía audiovisual.