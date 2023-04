‘Latin clarinet’, la sinfonía para Belli que será estrenada a nivel mundial

Después del éxito del tradicional concierto de Semana Santa donde el Teatro Municipal Enrique Buenaventura estuvo completamente lleno en sus dos funciones, la Orquesta Filarmónica de Cali (OFC), regresa a la Sala Beethoven, esta vez bajo la batuta del director invitado Paul Dury que, acompañado de los músicos de la Orquesta Filarmónica de Cali, presentará un concierto que incluye grandes obras de los compositores Dimitri Shostakovich, Artie Shaw, Bela Kovacs y Gerardo Iacoucci.



Este último es un pianista de jazz, compositor, arreglista, director de big band y profesor, primero en la escuela de música de Testaccio y posteriormente, del conservatorio de Recife en Frossinone.



Su carrera lo ha llevado a ser Ciudadano Honorario de New Orleans, la capital del jazz, y a colaborar con leyendas del género como Kenny Clarke, Toots Thielemans o Josephine Baker.



El maestro Iacoucci fue el pianista y arreglista de Domenico Modugno, autor de la canción ‘Volare’, y le ha dedicado al maestro Francesco Belli una pieza en tres movimientos titulada: ‘Latin clarinet’, para clarinete solista y orquesta, basada especialmente en los ritmos brasileños del Bossa Nova, la Samba y el Mambo cubano.



“Iacoucci es un compositor, pianista, arreglista y director de coro italiano quien dedicó toda su vida al jazz, él fue el primer músico que dictó la cátedra de jazz en el conservatorio de Frossinone. Hace unos años me llamó y me dijo que tenía una obra para mí, se trataba de ‘Latin Clarinet’, pieza dedicada al clarinete con ritmos latinoamericanos, algo inusual en los conciertos sinfónicos de Europa, pero él sabía de mi afinidad con el mundo occidental y me dijo que era perfecta para estrenar en un país latinoamericano”, manifestó Francesco Belli, director titular de la OFC.



La pieza es de un refinado gusto, mezcla precisa de sentimiento latino con influencia italiana y se estrena la noche del 20 de abril, a nivel mundial, en el concierto de la Orquesta Filarmónica de Cali que será interpretada por el maestro Francesco Belli y su clarinete.



“Esta obra es la primera vez que se toca a nivel global, y tanto yo como el maestro Iacoucci y todos los músicos, estamos muy emocionados. Creo que para cualquier orquesta sinfónica es un gran reto estrenar obra, así que estamos muy comprometidos”, destacó el director titular de la Orquesta Filarmónica de Cali.



Y añadió, “el maestro Iacoucci se encuentra muy feliz y emocionado con este concierto. No tiene palabras para agradecer a la Orquesta Filarmónica de Cali por este bello regalo. Por mi parte, me he sentido muy cómodo en los ensayos porque logramos tener una muy buena química musical entre Paul, la Orquesta y yo”.



Francesco Belli, es el actual director titular de la Filarmónica de Cali y será solista de clarinete con la obra “Latin Clarinet” del compositor Gerardo Iacoucci. Fotos: Orquesta Filarmónica de Cali

Lea también: El cantautor Ítaloargentino Piero, cancela gira por América Latina por una neumonía

Paul Dury, director invitado



Los asistentes a la sala Beethoven se podrán encontrar así con un imponente concierto con grandes obras musicales, un repertorio novedoso que estará bajo la dirección, en esta ocasión, del maestro Paul Dury, quien fue director titular de la Orquesta Filarmónica de Cali durante 10 años, entre el 2002 y el 2011.



A lo largo de su carrera musical, ha dirigido la Orquesta Nacional de Bélgica, Orquesta del Conservatorio Nacional Superior de Música de París, Orquesta de los Países del Loira, Orquesta de la Provincia de Santa Fe (Argentina), Orquesta Sinfónica Nacional de Perú y de Brasil, Orquesta EAFIT y Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.



Asimismo, ha dirigido la temporada de Zarzuela con la orquesta de la Fundación Jaime Manzur durante tres años consecutivos en Bogotá (2007-2009).



Como compositor, ha escrito obras para teatro, ballet, música de cámara, arreglos corales y orquestales. En el 2020, escribió un ‘Miserere’ para coro, percusión y orquesta sinfónica, canciones populares diversas y un concierto grosso para quinteto de vientos y orquesta de cuerdas.



Ha grabado diversas producciones discográficas y dirigido varios programas musicales que han sido transmitidos por la televisión colombiana.



Paul Dury ha desarrollado desde su llegada a Colombia en el año 1993 una importante actividad como director de orquesta, productor de conciertos y de espectáculos. Se ha especializado en montajes atípicos, mezclando orquestas clásicas con cantantes populares, actores de teatro, bailarines clásicos y folclóricos. En noviembre de 2014, con Fonseca y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, ganó el Grammy Latino al mejor álbum pop tradicional.



Siguió en el año 2016 el proyecto Pazcífico Sinfónico y en julio de 2018, se realizó el proyecto ‘Manigua’ con Yuri Buenaventura y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con arreglos de José Aguirre y de Juan Andrés Otálora.

Repertorio para el concierto es:

Jazz Suite N.º 1



Dimitri Shostakovich.

Jazz Suite N.º 2

Dimitri Shostakovich

Latin Clarinet

Gerardo Iacoucci

Concierto para clarinete

Artie Shaw

Sholem – alekhem rov Feidman

Bela Kovacs