Las recomendaciones de Mymi Soto para una comunicación asertiva

Después de trabajar durante muchos años en medios de comunicación, la periodista Mymi Soto encontró en las historias de superación y verraquera de las mujeres colombianas la inspiración para formar su brigada de comunicación saludable.



“Comunicación saludable es volver a lo antiguo, a los modales que se nos han olvidado. Hoy en día pedir el favor, decir gracias, saludar, es igual de importante que siempre, pero nos hemos vuelto muy invasivos en nuestra comunicación”, explica Mymi, quien a través de sus redes sociales (@mymisoto), hace un llamado al respeto y la empatía.



¿Cómo ser un poco más cortés y tener relaciones más armoniosas?

​

La comunicación saludable es volver a través de nuestras palabras a hacer entornos saludables e impactar de una forma positiva en el otro. No es que no se va a volver a decir nada malo, pero es saber cuándo y cómo decirlo. Solemos hacer muchos comentarios comparativos a amigos y desconocidos. Cuando alguien lleva muchos años en una empresa decimos que “lleva toda una vida”, en lugar reconocer que esa persona que ha visto todo el proceso de la organización, y cuenta con una experiencia incalculable.



¿Cree que la falta de cortesía y respeto se debe al abuso de la tecnología?

​

Estamos tan expuestos a través de las redes sociales que ya vemos cosas y creemos que tenemos el derecho a opinar en la vida del otro. Estamos a un clic de distancia de hacer todo tipo de comentarios, aún sabiendo que lo que nos hace impactar a los demás es ser positivo, empáticos, que no solo es ponerme en los zapatos del otro sino también entenderlo, saber cómo hablarle, como lo llamo o cómo le digo. Hoy en día estamos tan acelerados que mandamos mensajes a la gente sin preguntar siquiera cómo están.



¿Cómo poner límites en aplicaciones como Whatsapp donde está la presión de estar disponible todo el tiempo?

​

Recomiendo poner límites, sin tener que ser agresivos. Fijar una hora para contestar mensajes. Si alguien te escribe muy tarde, no quiere decir que le debas contestar a esa hora. También debes analizar cómo te comunicas, hacer seguimiento a lo que se dijo y autoevaluar qué aprendiste de la situación.



Para poner en práctica