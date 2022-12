Quien haya escuchado, bailado o dedicado alguna vez salsa romántica, seguramente sabe que en esa play list no podían faltar las canciones del gran Lalo Rodríguez, como Devórame Otra Vez, Vivo Amándote, Deseo Salvaje y Esta Noche Dormiré Contigo o seguramente pasó alguna tusa a punta de Tú No Sabes Querer, No Quiero No Puedo, De Vuelta en la Trampa, Con Qué Cara o Tristeza Encaminada.



Las generaciones que en los años 80 y 90 escucharon en vinilo o en cassettes al gran exponente puertorriqueño, se sorprendieron ayer con la noticia de la muerte de este cantante, que fue hallado muerto en su residencia en Carolina, Puerto Rico, ayer a las 3:00 p.m.



Días no tan bonitos

El intérprete de Un Día Bonito venía presentando quebrantos de salud recientes, el pasado 12 de noviembre había sido hospitalizado e intubado.



Cabe anotar, además, que en los últimos años, el ‘Canario de Carolina’, el de Oye lo que Te Conviene, batalló contra la adicción a las drogas y al alcohol. En 2011 fue arrestado en Florida, por cargos de violencia doméstica. Y este año se divorció.



En 2021 el cantante fue intervenido por la Policía cuando caminaba solo por la carretera en aparente estado de embriaguez. A partir de esta situación, las autoridades tienen como posibles causas de la muerte una recaída.



La Policía de la zona indicó que ayer fueron alertados sobre una persona muerta en la residencia de Sabana Abajo de Carolina por una llamada al 911. Allí encontraron el cuerpo del artista en el edificio 54.

Sus memorias salseras

Una de las últimas actuaciones públicas del cantante se dio el pasado 7 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan para celebrar la sexta edición del evento Aniversario de la Salsa.



En una entrevista con El País, Lalo Rodríguez le dijo al periodista Joan Camilo Bolaños, sobre su carrera musical: “De la cuadra vieja soy el último que llegó: soy el más joven de los grandes. Después de mí comienza otra etapa”.



‘Lalo’ vocalizó, a sus 16 años, ‘The Sun of Latin Music’ con Eddie Palmieri, la primera producción latina en conseguir un Grammy, que incluye ‘Un día bonito’, ‘Deseo salvaje’ y ‘Nada de ti’.



Su más grande éxito, Ven, Devórame Otra Vez, del compositor dominicano Palmer Hernández, hizo parte de su álbum ‘Un nuevo despertar’, publicado en 1988.



En Cali, Ubaldo Rodríguez Santos, sonero nacido el 16 de mayo de 1958 en Santurce, barrio de San Juan, de Puerto Rico, se presentó en 2017 en la discoteca Soneo de Juanchito con el mismo tono que lo caracterizaba.

Hace cinco años le confesó a El País que antes le decían “Lolo”, pero su padrino, Eddie Palmieri, quien tenía mucho público de habla inglesa, para evitar que la pronunciación de su nombre resultara cómica, le sugirió: “Lalo”.



Su don de cantar lo heredó de su padre, trovador del campo, El Jíbaro de Coamo, José Rodríguez. Ninguno de sus cuatro hermanos cantaba, solo Lolo, desde los 4 años en las fiestas de la escuela, y a los 9 años en las patronales. Hizo parte del programa radial Tribuna del Arte junto a Yolandita Monje y cantó en televisión.



A los 12 años hizo parte del grupo juvenil de salsa ‘Tempo Moderno’ y en el verano de 1973 alternaron con Palmieri y al año siguiente se lo llevó para Nueva York a grabar ‘The Sun of Latin Music’. La producción que más recordaba era ‘Mi cumbia’, escrita por él.

Voces

“Para mí el tema top de la salsa del mundo es Un Día Bonito que hizo Lalo con Palmieri, Oye lo que Te Conviene, Nada de ti, Ven Devórame Otra Vez, No Quiero No Puedo, Tú no Sabes Querer”.

Óscar Jaime Cardozo, melómano caleño.



“No lo puedo creer. Mis más sinceras condolencias para la familia”.



Bobby Cruz.



“Recuerdo escuchar un Lp de Lalo y decir no había escuchado una voz tan impresionante, un registro tan amplio y dominio de su instrumento”.

Víctor Manuelle.



“Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal. Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos”.

Elvis Crespo.