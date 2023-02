La periodista caleña Ana María Navarrete se despidió de Caracol Televisión, luego de diez años

La caleña Ana María Navarrete hizo un anuncio en TikTok que dejó a sus seguidores perplejos: "Después de más de una década termina mi historia en Caracol Televisión. Han pasado varios días y quise aprovechar para hacer este video y agradecerles a todas las personas que me conocieron durante este tiempo, a las personas que estuvieron siempre pendiente, a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”, anunció en un video la periodista de Gol Caracol, sección deportiva del noticiero.



En su mensaje le agradeció a sus jefes de Noticias Caracol, por brindarle la confianza para ser parte de este trabajo informativo, el cual, según ella, le permitió cumplir sus sueños.



“Se cierra esta historia, que si la miro en perspectiva fue una historia muy linda. Son más de 10 años, en 2012 llegó una jovencita con un sueño, que en realidad no sabía que tenía, pero que logró materializarlo en los pasillos de Caracol Televisión”, prosiguió la presentadora.



Lea también: El top 5 de las bellezas clásicas más deseadas en la historia de Hollywood



Asimismo, esta hincha fiel del Deportivo Cali, agradeció toda la experiencia que le sumó su trayectoria en el noticiero en el área deportiva: “Han pasado muchísimas cosas: copas del mundo, mundiales de atletismo, juegos olímpicos. Esta carrera me llevó a conocer lugares en los que nunca pensé estar y conocer a personas que me llevó muy dentro de mi corazón”.



Además, se tomó un tiempo especial para agradecer el cariño que miles de colombianos tuvieron con ella:



“Gracias a todas las personas que hicieron parte de esta historia, gracias porque hoy soy quien soy gracias a todos estos años. Soy mejor persona, mejor mujer y mejor profesional”.



Finalmente, concluyó su despedida con un contundente comentario: “En la temporada 2023 se vienen cosas maravillosas que pronto las estaré contando. Aún no sabemos cuál será mi nuevo club, si será aquí o en el exterior”.



Asimismo, esta hincha fiel del Deportivo Cali, agradeció toda la experiencia que le sumó su trayectoria en el noticiero en el área deportiva: “Han pasado muchísimas cosas: copas del mundo, mundiales de atletismo, juegos olímpicos. Esta carrera me llevó a conocer lugares en los que nunca pensé estar y conocer a personas que me llevó muy dentro de mi corazón”.



Le puede interesar: Colombia, entre los favoritos para los Premios Platino del cine 2023



Además, se tomó un tiempo especial para agradecer el cariño que miles de colombianos tuvieron con ella:



“Gracias a todas las personas que hicieron parte de esta historia, gracias porque hoy soy quien soy gracias a todos estos años. Soy mejor persona, mejor mujer y mejor profesional”.



Finalmente, concluyó su despedida con un contundente comentario: “En la temporada 2023 se vienen cosas maravillosas que pronto las estaré contando. Aún no sabemos cuál será mi nuevo club, si será aquí o en el exterior”.