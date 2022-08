La fiesta del Pacífico continúa: prográmese para este tercer día del Petronio Álvarez

Este viernes continúa en Cali el tercer día del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su versión número 26, regresando a sus fechas habituales desde hace varios años, luego de que en la pasada edición, se realizara en el mes de diciembre por la pandemia del covid-19 en la ciudad.



A continuación, encontrará la programación de este tercer día del Festival, que irá hasta el próximo lunes 15 de agosto.

Viernes 12 de agosto

Quilombo Pedagógico: Coliseo El Pueblo (Unidad Deportiva Alberto Galindo) - 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



11:00 a.m. a 12:00 m.

A Marimbear con el método OI – Héctor Tascón



12:00 m. a 2:00 p.m.

DJ



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Memoria Sonora para la paz. Resistir hasta el final: con la participación de artistas de Suárez y Buenos Aires, Cauca; y César López (músico de la Escopetarra), aliado de la paz en Colombia.



3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lanzamiento de la XIII edición del concurso de cuentos » El Brasil de los Sueños». Conversan Beatriz Miranda, directora de Ibraco, y Jenny Valencia, ganadora del XII concurso Brasil de los Sueños



4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Arte afro contemporáneo. Experiencias del Semillero Litoraridades del Instituto Departamental de Bellas Artes – Conversatorio con Artistas del Salón de Artes Visuales.



5:00 p.m. a 5:30 p.m.

Grupo Petronito – RAZA PACIFICO

Grupo Tavaco – Ivan Byaneith Álvarez



5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Folklorombia



6:30 p.m. a 7:00 p.m.

DJ



7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Presentación del Grupo Catangón (Marimba)



Música - Escenario principal



6:00 p.m. a 12:00 a.m.

​Concurso musical:

5 agrupaciones de Modalidad Libre

7 agrupaciones de Marimba

5 agrupaciones de Violín Caucano

5 agrupaciones de Chirimía



Concierto:

Homenajes póstumo

Grupo Changó (Tumaco – Marimba)



Cocinas Vivas: ​Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



1:00 p.m. – 2:30 p.m.

CONVERSATORIO: Soberanía en el territorio para la conservación y perpetuación del territorio – Leonor Espinosa, Edna Liliana Valencia y Kim Hass



2:30 p.m. – 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: El Maíz y su importancia en la cocina pacifico – Juntanza Cocineras de la muestra.



4:30 p.m. – 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina Pacifico y su relación con el manglar – Juntanza de 3 portadoras de la muestra.



Bebidas vivas: Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Juntanza: Plan especial de Salvaguardia y paisaje cultural vichero.



3:00 p.m. – 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: Bebidas ancestrales y su espiritualidad – expositores y maestros productores.



4:30 p.m. – 5:30 p.m.

JUNTANZA: El viche más que una bebida, una cultura entre los Bartenders.



5:30 p.m. – 6:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: Semifinal del Concurso de Coctel de viche



Pasarela - Tarimas alternas 3:00 p.m. - 6:00 p.m.



3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Ambientación de danzas con la compañía Folclorombia.



3:30 p.m. – 4:00 p.m.

Grupos musicales, conversatorios y barberos free stiling.



4:00 p.m. – 4:30 p.m.

Reconocimiento a lideres y desfiles con las creaciones de los mismos.



4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Pasarela Herencia Natural – Jofer de Jara, Visaje Negro, Unipacífico y Valentina Restrepo



Noche estelar: 5:30 p.m. – 6:00 p.m.

Desfile Vizcaino

Desfile Esteban African

Desfile Jhon Valencia

Desfile Diego Guarnizo