La buena hora que vive 'Lokillo': así se ha consolidado con el humor

Yédinson Ned Flórez, oriundo de Dabeiba, Antioquia, mejor conocido como ‘Lokillo’ y famoso por su personaje ‘Rastacuando’, está viviendo uno de los momentos más fructíferos de su carrera artística, que aunque muchos creen que es reciente, cumple más de 15 años en los principales medios de comunicación nacionales.



‘Lokillo’, quien es actor, cantante, trovador, comediante, actualmente goza del éxito en todo el continente americano de su stand-up comedy ‘Nada es Igual’, que por varias semanas ha sido número dos del ranking de Colombia en Netflix, y de la buena acogida de su película ‘Mi otra yo’ - que pronto podrá verse también en dicha plataforma-.



Si hay algo que caracteriza a ‘Lokillo’ es ser un improvisador de tiempo completo. Así, en su debut, logró clasificarse entre los 16 finalistas de la Red Bull Batalla Colombia, competencia de improvisación al ritmo del rap. Ahí, este sábado 11 de septiembre, buscará clasificarse a la final internacional. Pero, ¿cómo hace este amante del microfútbol y de la música para destacarse en tantas facetas? Esto le dijo a El País.

Empecé como trovador, estuve en radio más de 15 años y eso me dio la información que tengo en mi cabeza, la TV me curtió en el manejo de cámaras”.

¿Cómo vive su popularidad en Netflix con ‘Nada es igual’, además de su película y su incursión en la Red Bull Batalla?

Muy feliz, agradecido con la vida y orgulloso del proceso para vivir este momento. Todo ha sido paso a paso y estoy enfocado en lo que quiero e intentando hacerlo con la misma pasión de siempre. Estos logros los celebro con mi equipo y mi familia. Son cosas que se tardarían muchos años para cualquier artista y verlas tan seguidas me hace feliz. Y nos debemos al público, nos ganamos su respeto porque saben que todo lo hacemos con pasión y dando lo mejor.



¿Cómo es la historia para incursionar en la Batalla de los Gallos?

Soy un improvisador, que inicié mi carrera artística como trovador y fui campeón en esa disciplina, pero ya llevaba retirado de la competencia y dedicado a la comedia un buen tiempo. No obstante, el tema de la improvisación me ha enamorado siempre en cualquiera de sus formatos.

Hubo mucha gente que se sorprendió porque este año estuve muy activo con mis opiniones políticas, pero ignoran que llevo más de 15 años haciendo humor político, desde mi inicio en la Luciérnaga”.

¿Fue extraño improvisar en esta competencia o está familiarizado?

Vengo estudiando la improvisación en todos sus formatos hace mucho tiempo, lo que me facilita comunicarme con cualquier improvisador del mundo en habla hispana -no quiere decir que lo haga mejor ni tan bien como ellos-. Estoy familiarizado con el freestyle por Rastacuando, porque en más de tres años que llevo haciendo shows en vivo, cierro con una improvisación al ritmo del reggae. Con lo que no estaba familiarizado era con la competencia, la presión y los nervios y luchar por un puesto. Fue lo más difícil, pero afortunadamente me tocó con Estrada, un pelado que estaba debutando y estábamos los dos súper nerviosos. Me sentí contento con el resultado porque mi objetivo no era ridiculizar la competencia.



¿Llegó a la competencia por decisión propia o lo invitan?

Me venían invitando a ser jurado, pero por mi agenda no había podido. Este año me invitaron a ser juez de la FMS, Liga de Freestyle que posiblemente se va a hacer en Colombia, y cuando me contaron las condiciones, que debía separar nueve fechas y sentarme a calificar gente, algo que me parece muy feo porque es muy subjetivo, me sonó más la idea de participar. Se los dije y los tomó por sorpresa. Extendieron el plazo para mandar los videos a las clasificatorias de Red Bull cuando estaba enfermo de Covid en mi casa, mandé el mío con ganas de distraerme, no sé ni cómo la grabé, no podía ni respirar bien, lo envié más por probarme a mí mismo que sí era capaz de improvisar ante la pantalla.

Red Bull Batalla es una competencia de rap improvisado que desde el año 2005 provee una plataforma para el desarrollo de los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana.

Es comediante, improvisador, trovador, cantante, actor, ¿la versatilidad es su sello?

Todo es producto del trabajo. En Colombia hay excelentes imitadores, actores, improvisadores, cantantes, ‘standuperos’, yo tuve la enorme decisión de hacer todas esas cosas. Eso me hace más versátil y polifacético.



Poco alude a lugares comunes como burlarse del físico, ¿considera que su humor es más inteligente?

Creo que todos los estilos de humor son inteligentes, más bien es distinto porque desde el principio de mi carrera me enfoqué en hablarle al mundo. Procuro que mis temáticas toquen a toda el habla hispana, de ahí que quiera salirme de los lugares comunes. Por eso mi personaje no es un paisa, un trovador, un boyacense... Es Rastacuando, un cantante de reggae. A la hora de tomar las temáticas y desglosarlas para todo el mundo, definitivamente me salgo de los lugares comunes.



¿Es necesario reírse de una realidad tan compleja como la colombiana?

Emitir opiniones acerca de la realidad del país para un artista no tiene que ser obligatorio, pero sí necesario, porque el artista está ligado al pueblo, no solo porque su éxito depende del reconocimiento que le den y lo que venda, sino porque es una representación de lo que piensa y siente el pueblo.

‘Lokillo’ prepara una gira de stand-up comedy para los meses de octubre y noviembre. Dice que entre sus planes está presentarse en la ciudad de Cali.

¿Cómo lidiar con la crítica destructiva en época de las redes sociales?

Entiendo que haya gente a la que no le guste mi trabajo o que les caiga mal. Todo parte de la empatía. La calidad del producto artístico de una persona es muy subjetivo, no como un plato de comida que si está vencido lo van a notar cinco personas. Si no quiero a un personaje por cualquier motivo, automáticamente hay un desenamoramiento y eso hace que vea su contenido de otra manera. Creo que tengo muy poco ‘hater’ porque mi menú artístico es tan amplio que si no te gusta una cosa, es posible que te guste la otra. A alguien puede que no le guste en televisión, pero luego escucha una canción de ‘Rastacuando’, le puede gustar. Al que no le guste nada le agradezco el tiempo que se toma en ver mi contenido y analizarlo.



¿Qué hace en su tiempo libre?

Compartir con los pocos amigos que tengo y con mi familia. Soy casero, no salgo a rumbear. Escuchar y descubrir buena música, de rap, R&B y jazz, pura melodía de negros, que son los que mandan.

