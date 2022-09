La banda uruguaya 'No te va a gustar' y su gira 'luz' llegan a Colombia

Después de sus presentaciones sold out en los países de Alemania, España Argentina y México con su reciente trabajo discográfico “Luz”, la icónica banda No Te Va Gustar aterriza en Colombia para contagiar con su energía y sonido característico a los seguidores nacionales.



Manizales, Medellín y Bogotá serán las ciudades que recibirán desde este 21 de septiembre a la agrupación con más de 26 años de trayectoria que presentarán en vivo los éxitos de su carrera musical y las canciones del último trabajo de larga duración.



Su primer show en Colombia será en la la ciudad de las puertas abiertas Manizales, el miércoles 21 de septiembre en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, donde además del show de No Te Va Gustar, los asistentes podrán disfrutar de la cuota musical de la banda colombiana The Mills, quienes serán los encargados de abrir esta gran noche.



La cita en Bogotá será en el Teatro Royal Center el 22 de septiembre y el 24 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en el Festival Cordillera, donde pondrán a cantar a todos los asistentes con éxitos como “A las Nueve”, “Chau”, “Venganza”. “No Te Imaginas”, entre otros.



El Teatro de la Universidad de Medellín en la ciudad de la eterna primavera, recibirá a la gira “Luz” el próximo viernes 23 de septiembre y contará con la participación especial de la banda Rocka, quien será la antesala al show y performance de los músicos uruguayos.

El tour llega después del lanzamiento del décimo álbum de No Te Va Gustar, “Luz”, un disco de rock directo, contundente, con el sello de la banda y con búsquedas completamente nuevas. Una placa con 12 canciones e invitados de primer nivel que reflejan la amplitud perseguida durante los más de 26 años de su carrera.