Luego del fin a un polémico juicio en el que los reconocidos actores Johnny Depp y Amber Heard se acusaron de difamación mutuamente, la actríz encendió las redes sociales sin preverlo, esta vez gracias a un corto video que se hizo viral a través de la cuenta de Tik Tok del caleño Bernardo Triana.



Allí, el joven que fue su asistente durante el rodaje de la película ‘In the fire’, que se grabó en Guatemala en marzo del año pasado, y que consiguió construir una relación de amistad con la actriz, apareció bailando con ella a ritmo de ‘Cómo la flor’, de Selena Quintanilla, en lo que fue el último día de grabación.



“Cuando grabamos el video, no quise aprovecharme del juicio y parecer oportunista, así que preferí guardarlo hasta ahora. Ella fue muy buena conmigo, tanto personal como profesionalmente, muy generosa con su conocimiento, así que el hecho de que yo tuviera un video suyo, cantando, bailando, y pasándola bien, era mostrarle al mundo que hay otra faceta de esta bella mujer”, contó recientemente Triana, al diario El País.



Sobre su cercanía con la actriz, gracias a su trabajo, el caleño dio detalles de lo que fue compartir tiempo con ella, como que olía, cocinaba y bailaba muy bien.



“Amber olía muy bien, recuerdo que siempre llevaba una fragancia. Además, le gusta cocinar de todo un poquito, recuerdo que una noche que fuimos a su casa hizo unos postres típicos guatemaltecos, se llaman rellenitos, y también preparó unos fríjoles picantes, pues a ella le gustan mucho”.



Dijo, además, que nunca hubo peticiones especiales por parte de la controvertida estrella, salvo una sola cosa en relación con el idioma, y era que cuando hubiera personas que no hablaran inglés, “durante el rodaje o los descansos, buscáramos hablar en español para incluirlas en la conversación”.



De sus cualidades, Triana destacó además, que la actriz, considerada una de las mujeres más bellas del mundo, según la ciencia, es una excelente persona. “Amber siempre nos trató a todos muy bien. Mantuvo el buen humor del equipo pues era muy chistosa, incluso le gustaba contar chistes entre las tomas. Le saca gusto al baile, a la música latina, y también le encanta el arte y la literatura, es sobre todo una mujer muy culta”.



Fuera del set, Bernardo detalló que su look era muy normal, aunque se le veía con frecuencia muy elegante dentro de su sencillez. “Usaba vestidos cómodos. Creo que todos se hicieron una idea de ella con el look que llevaba en el video del baile: una camiseta esqueleto negra, jeans, tacones, cabello suelto, y labial rojo”, especifica Triana, quien se aventuró en el oficio de asistente, pues también quiere incursionar en el mundo de la actuación.



En las intimidades de la grabación, Triana también contó que Amber era muy maternal, y fuera de su interpretación, ejercía un rol muy maternal con el más pequeño del elenco, Lorenzo. También sostuvo que nunca hizo mención de su juicio con Depp, que estaba próximo por aquellos días.

Según Triana, Amber ya está al tanto de lo viral que se hizo su video. “Está contenta y apreciando todo el apoyo positivo que ha generado todo esto”.