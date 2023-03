La ácida broma de Jimmy Kimmel sobre la bofetada de Will Smith en los Óscar del año pasado

La 95ª edición de los premios Óscar despegó el domingo en Hollywood con un homenaje a la taquillera "Top Gun: Maverick" y una serie de referencias a la bofetada de Will Smith que opacó la gala del año pasado.



El estruendo de un avión se escuchó en Los Ángeles la tarde de este domingo segundos antes de que el comediante Jimmy Kimmel inaugurara la ceremonia a la cual "Todo en todas partes al mismo tiempo" llega como gran favorita con 11 nominaciones.



Kimmel agarró el toro por los cuernos y dedicó buena parte de su monólogo inaugural a bromear sobre el ataque de Smith a Chris Rock en el escenario por un chiste sobre el cabello de su esposa.



"Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Óscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos", bromeó Kimmel en clara alusión al incidente del año pasado, cuando Smith volvió al escenario después de abofetear a Rock para recibir su Óscar al mejor actor.



Actores nominados como Brendan Fraser, Angela Bassett, Jamie Lee Curtis y Hong Chau, así como la estadounidense con ascendencia colombiana Sofia Carson, quien interpretará la canción "Applause" del film "Tell It Like a Woman", desfilaron por la alfombra roja, que en realidad es de color crema en el Teatro Dolby.



También está en el Teatro Dolby la estrella del pop Rihanna, quien debe interpretar su éxito "Lift me Up", nominado a mejor canción por "Pantera negra: Wakanda por siempre".



La Academia dio a "Pinocho de Guillermo del Toro" el Óscar a la mejor película animada, la primera estatuilla de la noche.



El cineasta mexicano Guillermo Del Toro lidera la apuesta latina en esta edición en la que también están nominados la cubana-estadounidense Ana de Armas a la mejor actriz por "Rubia", "Argentina, 1985" a la mejor película internacional, y el también mexicano Alfonso Cuarón, productor de "Le Pupille", compite al mejor cortometraje actuado.