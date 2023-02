Kristina Lilley, recordada actriz de 'Pasión de Gavilanes', habló sobre su lucha contra el cáncer

La recordada actriz de Pasión de Gavilanes, kristina lilley, se pronunció este jueves sobre su nuevo diagnostico de cáncer de mamá y conmovió a sus seguidores, con la publicación de un video en el que muestra como le 'rapan' su cabello debido a las quimioterapias.



“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, dijo la actriz.

Lilley, de 59 años, agradeció los mensajes de apoyo y aliento de sus más de 500 mil seguidores, pero confesó lo difícil que es afrontar un nuevo tratamiento quimioterapia.



“Quiero contarles que se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas y no, son bastante complejas y son muy tristes, perder el cabello es muy duro, pero bueno ahí voy. Gracias por sus mensajes tan bonitos, los leo todos, yo les agradezco tanto, me da mucho ánimo y mucha alegría leerlos, gracias”, contó la actriz en una publicación en su Instagram



Cabe mencionar que decenas de muestras y mensajes de solidaridad se destacan las de sus colegas y excompañeros de la novela ‘Pasión de gavilanes’.