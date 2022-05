Karol G sorprendió a un fan que decidió no asistir a su concierto por pagar maestría

Este fin de semana, Karol G se presentó dos veces en el Movistar Arena de Bogotá, en donde varios fanáticos disfrutaron del gran espectáculo de la cantante. Aunque no todos los seguidores pudieron asistir, la 'Bichota' sorprendió a uno de los jóvenes que se vio obligado a escoger entre la artista y pagar su maestría.



Todo empezó cuando el joven en su cuenta de Twitter, conocido como @Sebaas_tian, el pasado 21 de mayo antes del último concierto de Karol G, compartió la noticia." Tenía que escoger entre una maestría en la @UPilotoOficial o ir al concierto de #bichota y este fue el consejo de mamá. Espero la vida me dé para cumplirle a mi madre para ir a ver a @karolg", escribió.



Para la sorpresa de todos y especialmente para el joven, quien no esperaba la respuesta de Karol G a su trino, la artista respondió con admiración la decisión del joven, y a su vez reconociendo su acto con un gran regalo.



"¡Escogiste súper bien! Todo tiene su tiempo y su prioridad ? ¿Qué tal que Karol G vea tu tweet y te regale tickets para ti y tus amigos y además tu mamá? No sé, yo aquí pensando ? Revisa tu DM a ver", dijo la 'Bichota' en respuesta.



Sin duda, Karol G ha demostrado tener un gran corazón hacia sus fans. “Acaba de terminar el #BICHOTATOUR de @karolg y solo me quedan palabras de agradecimiento” publicó el joven en Twitter con una foto de sus amigos y su madre, después de asistir al concierto de la cantante, quien cumplió con su palabra.