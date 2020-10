Kany García, la mujer más nominada al Latin Grammy

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Con cinco nominaciones por su disco ‘Mesa para dos’, la puertorriqueña Kany García encabezó la lista de las mujeres con más nominaciones a los Latin Grammy 2020.



“Estoy muy contenta de ser la mujer con más nominaciones a los Latin Grammy. Agradecida de, sin hacer música de tendencia, lograr estar de primera en la lista de las mujeres. Lo agradezco y lo tomo con la responsabilidad que merece”, comentó la cantautora en entrevista con El País, donde igualmente habló de la presencia de los colombianos en su disco y en su vida y de su nueva fase como jueza en el programa de televisión ‘Tu cara me suena’.

Este disco está lleno de colombianos.



Yo no soy objetiva con Colombia. Yo amo Colombia y para mí es mi segunda casa y tengo muchos amigos y amigas colombianos y colombianas. Creo que la mayor cantidad de duetos que tengo son con colombianos y por eso me era muy fácil alzar el teléfono y tener cuatro cantantes de allá. Por si fuera poco, el capitán de este proyecto, el productor Julio Reyes Copello, también es colombiano. El ingeniero de sonido, también colombiano. Entonces ha sido lindo, porque donde a uno lo quieren, uno siempre regresa y para mí eso ha sido Colombia y sus artistas.

El disco está hecho de duplas, en un mundo donde nos piden que mantengamos la distancia…



Yo creo que por eso mismo. Yo estaba escribiendo las canciones sin parar desde casa, pero cada vez que hacía podcast, que me invitaba un colega o que tenía videollamada, percibía esa necesidad de confraternidad, de conexión con los compañeros, con el público, con todo. Y yo tenía estas canciones aquí y era como comerme un pastel sola y era como ir y decirle a alguien que lo compartiéramos. También era como regalarle a mi compañero la posibilidad de sacar música nueva y que ellos me regalaran a mí la posibilidad de llegar a su público, por medio de estas canciones.

Entonces hice una lista rápida, y no hubo nadie que dijera que no. Todos con sus calendarios vacíos estaban ilusionados y dispuestos, claro, con las grandes limitaciones que había, pero Julio siempre ahí, permitiendo que se lograra.



Leímos que Julio Reyes Copello la mantuvo cuerda en medio de la cuarentena, ¿cómo fue eso?



Pues sí. Yo creo que todos vivíamos días de angustia, de incertidumbre. Y otros días donde en la mañana estábamos súper bien y en la tarde volvíamos a la tristeza. Era una locura. Y Julio siempre me llamaba para mostrarme arreglos para las canciones y me sacaba de la onda de la pandemia y me regresaba a algo que me hacía ilusión. Era realmente un salvavidas y le debo tanto.



Creo que fue el mejor compañero que pude tener para hacer un álbum en un mes. Fue una locura y creo que hubiera sido imposible para muchos productores. De hecho hubo quienes me preguntaban si realmente lo habíamos logrado en un mes o si era mentira, y les dije “pues sí, así es Julio”. También creo que cuando algo te hace tanta ilusión (como la música), uno se sumerge. No te das cuenta que pasaron las horas. Julio estaba encima de este álbum que para él también era una forma de sentirse ilusionado, con un proyecto por delante.

¿Cómo fue trabajar con Camilo?



Tiene una energía hermosa y magnética. Tiene algo especial, es como un imán de gente. Aparte, creo que Camilo llegó para quedarse, no es solo un chico de una canción exitosa, es un chico con un talento impresionante para escribir con sensibilidad y profundidad, pero con letras súper asequibles para todo el mundo. También tiene la facilidad de utilizar elementos de la música urbana, tanto como elementos latinos.

Para mí estar con él grabando fue maravilloso, porque también está viviendo un momento de su carrera de un crecimiento a velocidad luz, entonces me lo gozo mucho y me encanta cuando me encuentro con talentos de verdad y sé que van a pasar diez años y voy a seguir viéndolo a él en esta industria bonita.

¿De dónde surgió la idea del video de ‘Titanic’?



Es completamente de Evaluna. Ella tenía una idea para el video, porque tuvo la oportunidad de escucharnos cuando escribimos la canción por primera vez. Pero para ser justos pusimos anónimos a los directores de las propuestas y la que más me gustó terminó siendo la de Evaluna y me encantó ver la forma en que ella logró ese papel de directora, no por ser la esposa de Camilo, sino porque su trabajo habló por ella y me hizo mucha ilusión lo que había presentado. Creo que con la elegancia que ella lo hizo todo fue maravilloso.

La canción ‘Búscame’ que grabó con Carlos Vives es del género tropical, ¿cómo le fue con esto?



Esta es como la tercera cumbia que hago en mi carrera. Es un género que me gusta mucho, me gusta explorarlo, pero jamás pensé que podría tener una nominación como Mejor canción tropical, porque, claro, no es mi género, no lo hago constantemente, pero creo que andaba con la compañía adecuada. Carlos le agregó a la canción cosas tan lindas, es una persona que cuando la busco en cualquier momento de vida, sé que va a estar ahí. Esta canción habla de nuestra amistad y de los amigos reales en la vida, de esos que a las tres de la mañana sabes que van a contestar la llamada, que no importa la situación que sea sabes que van a estar ahí. Me enorgullece mucho defender esta canción con él.

¿Cuáles son sus expectativas con los Latin Grammy?



Yo creo que algo me ha enseñado este 2020 es a no tener expectativas, porque se te arruinan. Y para mí ya es un regalo que nos reconozcan un disco hecho con tantas limitaciones.



Suena trillado y lo reconozco, pero es la verdad, para mí que me nominen a Mejor canción tropical es una locura o a Mejor grabación del año, cuando Catalina García de Monsieur Periné grabó con el celular. Todos grabamos de maneras tan limitadas que, ¿cómo vamos a estar en Grabación del año?



Por eso, de verdad no lo digo por sonar trillada, pero tenía muchas razones para no estar allí y estoy bien feliz. Lo que pase que pase, como ha pasado este año y más feliz estaremos si algo bonitos nos regalan.

Esas dificultades para grabar, ¿no fue como retornar a los inicios donde todo se hacía ‘con las uñas’?



Sí, totalmente. De hecho yo me di cuenta que había canciones donde ya no podía defenderme sola con ellas, porque estaba mal acostumbrada a tener los músicos atrás y después de escribir y producir la canción, no regresaba a la guitarra.



Ahora me reía, porque no sabía manejar lo del amplificador y el micrófono y tuve que organizarme como todo el mundo ha hecho y llegó un live de esos en el que todo sale bien y mi banda me escribió por el chat “ok, Kany ya no nos necesita” y yo me moría de la risa, porque claramente los necesito y me hacen falta. Pero al mismo tiempo esto es regresar a la raíz. También fue bonito darme cuenta que si logró conectar con la gente así, con la guitarra, ya con la banda es una maravilla.



Pero fue triste que tuve muchos compañeros que no sabían tocar un instrumento y no podían hacer los lives y eso también nos deja una labor importante de educarnos y de aprender a ‘defendernos’.



¿Cómo le ha ido con esta nueva etapa de ser jueza?



Disfrutándolo un montón. Es un programa muy particular, porque no soy jueza de gente que quiere ser artista, sino de gente que disfruta hacer tributos cada domingo. Me voy a morir de la risa, porque aparte de que le colocan prótesis, pelo y de todo, en el programa no se elimina a nadie, entonces no está el estrés de que alguien se irá, simplemente al que mejor imita se le dan cinco mil dólares para la fundación que está representando. Me parece una labor filantrópica súper linda.



Además, en este momento que no hay shows, esta es una forma de seguir conectada con el público que ve el programa. Creo que voy a aprender un montón, porque yo no soy una persona muy camaleónica, siempre he sido lo que soy y bueno, creo que voy a aprender un montón de cosas y tengo claro que me voy a divertir.



También lo disfruto, porque el único día que salgo es para grabar este programa y me cuido mucho, para poder hacer esto realidad.