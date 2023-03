El cantante español Julio Iglesias suele mantenerse alejado de la farándula, a sus casi 80 años el intérprete de 'Me olvidé de vivir', rompió el silencio y hablo sobre la manera como el nobel de la literatura Mario Vargas Llosa ha manejado su separación con Isabel Preysle.



"Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella”, dijo en una entrevista con la Revista Hola, de España

La relación se dio a conocer en el año 2008, lo cual desató gran controversia en los medios de comunicación, pues un mes antes el novel de literatura había celebrado su aniversario de matrimonio con su exesposa Patricia Llosa. AFP

En los últimos días, la socialité se ha visto expuesta en los medios de comunicación, tanto por las acciones de Vargas Llosa, así como por las declaraciones de los hijos del escritor, quienes, según el portal Lecturas, han manifestado que se sienten felices de la separación de su padre y la millonaria.



El cantante de 'De niña a mujer' ha manifestado su inconformismo en la forma como se ha presentado la separación, demostrando el cariño y respeto que siente por su exmujer.



“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”.

Mario Vargas y Patricia Llosa estuvieron casados por cincuenta años y tienen 3 hijos en común. AFP

Aunque, Vargas Llosa no ha hablado sobre la separación con Preysler, este ha sido tema de conversación en los medios de la farándula española. Sin embargo, sí ha aparecido en imágenes al lado de su familia y su exesposa, Patricia Llosa, lo cual algunos sectores de la sociedad lo han visto como una traición hacia Preysler.



El amor entre Preysler e Iglesias

En enero de 1971 la socialité y el cantante dieron el sí en el altar, tanto el matrimonio como sus tres hijos - Chábeli, Enrique y Julio José- fue seguido de cerca por la prensa española. En 1978 la pareja de famosos anunciaron su separación, sin dar explicaciones sobre los motivos de la ruptura.



Tras 45 años de separación han mantenido buenas relaciones, alejados de los escándalos mediáticos y demostrando el respeto público, así quedo demostrado en la más reciente entrevista de Iglesias a la revista Hola, al referirse a Isabel como una mujer "excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida".