Juan José Campanella, el argentino a cargo del capítulo 500 de la serie 'La Ley y el Orden'

El director argentino Juan José Campanella, quien se ha dado a conocer por su larga carrera en el mundo del cine con producciones como ‘El secreto de sus ojos’, la cual fue ganadora en los premios Óscar de 2010 a mejor película de habla no inglesa, dirigió el capítulo número 500 de una de las series de televisión más longevas.



La Ley y el Orden es una de las series más exitosas y premiadas de la industria audiovisual, entre los galardones que ha recibido está el Emmy a Mariska Hargitay por mejor actriz principal en una serie dramática.



Creada por Dick Wolf, tiene como base sucesos reales del ámbito legal que han tenido gran relevancia en los medios de comunicación estadounidenses, los cuales son recreados a través de guiones con mucho rating. Y esta vez, la legendaria serie se dio el lujo de contar con las directrices de este talento del séptimo arte.



No en vano, la serie de televisión que ha robado el corazón de los amantes de casos legales, lleva al aire 23 años, con diferentes capítulos icónicos, entre ellos la vuelta del amado detective Elloit Stabler quien es interpretado por Christopher Meloni, y cuyo episodio fue dirigido precisamente por Campanella.

“La gente en su trabajo, en el día a día, habla de las series, no de las películas, la cuarentena aceleró esto, no sé si habrá una reacción y una recuperación del cine” Juan José Campanella, cineasta argentino.

“Me siento muy feliz y agradecido. En la serie me consienten mucho pues últimamente me han dado capítulos representativos, el anterior que dirigí fue el regreso de Meloni que es algo realmente emocionante para nosotros y para los fans, además fui el primer director que empezó a dirigir después de la cuarentena, donde tuvimos un gran reto con todo el tema de los protocolos. Esta es una serie con la que me siento muy cómodo y feliz de volver”, cuenta el director del capítulo número 500.



El cineasta argentino, que ha dirigido y produjo otras películas exitosas y memorables, como ‘El mismo amor, la misma lluvia’ y ‘El hijo de la novia’, ha estado directamente involucrado con La Ley y el Orden desde hace más de dos décadas, a la cual llegó por recomendación de una de sus asistentes.



“Yo era director en Nueva York en ese momento, más del género de comedia. La segunda asistente de dirección que yo tenía consiguió trabajo en La Ley y el Orden: UVE (Unidad de Víctimas Especiales), y le dijo al jefe de directores, Ted Kotcheff (recordado por dirigir Rambo), que me tenía que llamar a mí, que yo iba a resolver bien la serie y me dieron la oportunidad. El primer capítulo que dirigí fue el cuarto de la segunda temporada, estuve muy nervioso y todos me hicieron sentir en casa a los 10 minutos. Una sensación que sigue intacta 22 años después”, explica el también director del filme ‘La luna avellanada’.



Un trabajo que le deja grandes aprendizajes, pues además de trabajar a larga distancia de su casa, esta producción le ha permitido crecer a nivel profesional con la experiencia del género policial y aprender a ‘resolver en el campo’. “Uno lleva ya la idea cuadrada, con sus papelitos armados y ya tiene todo listo como considera que debe de ser. Pero, al momento de grabar se dan situaciones inesperadas y eso es lo que diferencia un directo con la experiencia que da este tipo de serie”, cuenta Campanella.

“Es importante al crear las producciones, ver la realidad con la que conviven los involucrados, es difícil realizarlo en televisión, sin embargo, se debe buscar la manera”. Juan José Campanella, director de cine.

Para él, La Ley y El Orden sigue conectada con el público después de 23 temporadas al aire porque trabaja con temas cercanos a la gente.



“Generalmente, se nutre mucho de los cambios sociales, políticos, de género, del lugar de trabajo y, a su vez, da una versión del mundo… Con base en eso se genera una polémica bien interesante y eso conecta al espectador”, explica Campanella.



Agrega que si esta historia ha sobrevivido tantos años es porque tiene un proceso de evolución constante que se acomoda a las exigencias audiovisuales y sociales de la audiencia.



“Uno de los grandes valores de la serie es que ha ido cambiando su estilo narrativo y visual a lo largo de los años, lo cual si ha marcado una identidad, pero que evoluciona. Como un niño que va creciendo”, explica el director.



Después de más de dos décadas, La Ley y el Orden ha sido de las pocas series que ha logrado sobrevivir a los cambios generacionales de la televisión por cable a las plataformas de streaming, las cuales le permiten al usuario repetir capítulos o disfrutar de los proyectos audiovisuales en el tiempo que prefieran, para el ganador del Óscar en 2010, “estas nuevas herramientas han ayudado a darle más importancia a los personajes, a entenderlos mejor, antes los capítulos tenían que ser autocontenidos, empezaban y terminaban, hoy puedo verlos en orden y cuando quiera, eso permitió un cambio en los guiones y en el estilo”.

Para Campanella es fundamental que se genere una “confianza recíproca” entre el director y los actores, pues de esta depende que el capítulo o película que se esté grabando logre los resultados esperados. “Cada situación que se presenta en el espacio de grabación es diferente e interiorizarla nos ayuda para mejorar constantemente y tal vez crear espacios de improvisación o ideas que se acerquen a la realidad”, argumenta.

Los Enviados, la serie



Mariska Hargitay y Juan José Campanella celebraron junto al elenco de La Ley y El Orden: Unidad de Víctimas Especiales, la llegada del capítulo número 500 dirigido por el argentino. Foto: Especial para El País

Otra de las series en las se encuentra trabajando actualmente Juan José Campanella es en ‘Los enviados’, la cual se trasmite desde la plataforma Paramont. En esta se cuenta la historia de dos sacerdotes que el Vaticano manda a una comunidad rural en México para comprobar la supuesta ocurrencia de milagros de resurrección de muertos por parte del párroco local, quien desaparece misteriosamente al día siguiente a la llegada de los investigadores.



Un género por el que Campanella se siente altamente atraído. “La serie es un thriller, algo que ya hice en ‘El secreto de sus ojos¿, pero que tiene elementos místicos con los que no había jugado nunca hasta ese momento, pero además tiene humor y mucho sentido de humanidad, donde se refleja la cotidianidad. Así que la idea es hacer justamente esos personajes que tengan estas características con momentos donde el televidente se conecte, pero también logrando mantener permanentemente tensión y suspenso”, comenta el director.