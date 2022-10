¿Juan Gabriel sigue vivo? El misterioso anuncio del exmanager de 'El Divo de Juárez' 

Joaquin Muñoz, el exmanager de Juan Gabriel, asegura que el famoso cantante sigue vivo



A través de una rueda de prensa, Joaquin Muñoz, exrepresentante del cantautor mexicano, aseguró que el ‘Divo de Juárez’ se encuentra con vida y que depende del presidente Andrés Manuel López Obrador, que vuelva aparecer en público.



De acuerdo a Muñoz, el artista estaría dispuesto a desmentir públicamente su muerte, que habría sido fingida desde el pasado 28 de agosto del 2016, cuando fue reportado como fallecido alrededor del mundo.



Sin embargo, el ‘Divo de Juarez’ se encontraría esperando que el presidente de México le ayude a solucionar su situación fiscal, ya que todos sus bienes y propiedad intelectual habrían quedado en manos de Iván Aguilera, hijo del artista.



En medio de la rueda de prensa, Muñoz leyó un supuesta carta que habría escrita por Juan Gabriel, en la cual, el artista asegura que está dispuesto a solucionar sus problemas fiscales, “quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”.



Del mismo modo, durante la conferencia de prensa, Joaquín Muñoz tuvo diferentes discusiones con los reporteros, quienes le recriminaron la falta de pruebas que tenía y la falta de seriedad a con la información que estaba entregando.



Sin embargo, Muñoz aseguró que no le importa lo que digan los medios de comunicación y recalcó que al artista le habría costado mucho fingir su muerte pero que se encuentra dispuesto a reaparecer para explicar porque tuvo hacer parte de este presunto engaño.