J Balvin le responde a Christian Nodal y deja atrás la pelea con el mexicano

Después de que Christian Nodal publicara su canción ‘Girasol’, en donde critica fuertemente a J Balvin después de las bromas y comentarios que este hizo sobre el look del mexicano, todo parece que quedó atrás luego de que ambos cantantes salieran en sus redes sociales respectivamente a disculparse.



Por su parte Nodal, en medio de un concierto en Morales, México, pidió disculpas por lo ocurrido con Balvin e hizo un llamado al respeto, y recordó la importancia de no pisar los sueños de los demás.



“Lo siento mucho J Balvin, todos somos seres humanos (...) yo la he cagado muchísimo pero aquí estoy afrontado cada problema que he creado”, aseguró el mexicano en medio de su concierto.

Así mismo, a través de sus historias de Instagram prolongó la disculpa y agregó, “pa’ los que no saben escuchar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo”.



A su vez, el colombiano compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde aseguró que los comentarios que realizó hacia Nodal nunca fueron con la intención de juzgarlo. “No soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención (...) Obviamente estamos en buena vibra, paz... Entonces hágale, parcero, que todo bien”, dijo Balvin.



J Balvin aclara la situación con Christian Nodal y da vuelta a la página pic.twitter.com/SG1wrsUcGv — tufo (@TUFOmx) June 6, 2022

Con estas disculpas, la pelea entre Nodal y J Balvin que empezó en redes sociales por los comentarios del colombiano al look del mexicano habrían quedado en el pasado, dejando ver que ambos artistas pasaron la página.