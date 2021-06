Isabella Santiago y el protagónico de una actriz trans en un melodrama

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Isabella Santiago, quien fue bautizada como Kreiban Carballo Santiago en su natal Venezuela, vivió momentos de confusión en su infancia porque no se identificaba con el género que se le había asignado. “Cuando tenía 8 años, sentía que había algo extraño en mi cuerpo, porque sentía atracción hacia los niños de mi edad y no sentía atracción hacia las niñas, que era lo que la sociedad y mi familia me inculcaban”, relató para CNN en Español. Luego, al cumplir los 18 años, le contó a su mamá que quería hacer su transición para ser una mujer transexual.



Con los años y las ganas de cumplir sus sueños, se convirtió en la ganadora del Miss Gay Venezuela 2010 y del Reinado Internacional para Mujeres Trans 2014. Hoy, el nombre de esta actriz suena en los medios nacionales porque causó sensación al ser ella la primera mujer trans en protagonizar un melodrama en Colombia.

Lea también: La diseñadora caleña que apuesta por el 'slow fashion' en la joyería



La actriz nacida en Caracas, en la telenovela Lala’s Spa interpreta a Lala, una mujer transgénero que irradia la vida de las personas. La historia comienza con el regreso de esta estilista a Colombia después de vivir en el exterior. Ella hereda por parte de su madre el gusto por la estética y la peluquería y busca transformar el salón de belleza que tiene su mamá en un gran spa. Desde Bogotá, ciudad donde hoy reside, Isabella habló con El País:

¿Cómo recuerda su infancia?



Feliz. Aunque puedo decir que pasé por momentos difíciles pues mi padrastro no aceptaba del todo mi forma de ser, siempre estuvo a la defensiva con este tema. Pero el amor que recibí por parte de mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mis hermanas, lo fue todo para mí. Mi infancia y adolescencia fueron buenas, porque supe transformar todo lo negativo en positivo, supongo que por eso la recuerdo feliz.

¿Cómo nació ese gusto por la actuación?



Recuerdo que, desde muy pequeña, me sentaba con mi abuela a ver telenovelas y le preguntaba cómo los actores interpretaban esos personajes, ella me decía que eran como hormiguitas. Hoy en día no sé por qué me lo decía, pero sé que hago parte de ellas.

¿En qué momento decide tomarse en serio la actuación?



A los 15 años. Yo iba a los canales de televisión más importantes de Venezuela y me presentaba como ‘Pedro por su casa’ (risas); buscaba en periódicos, en televisión o en cualquier medio en el que pudiese presentarme para un casting. Un día, un conocido me dijo que me presentara en uno de los canales con una tarjeta amarilla, un book fotográfico y que llenara una base de datos. Con el tiempo empezaron a llamarme para hacer de extra en las telenovelas.

¿Cómo tomó su familia el hecho que le gustara este arte?



Muy bien, de hecho, yo creo que esta pasión que tengo nació gracias a mi mamá. Porque todo lo que sea relacionado con actuar, bailar o cantar a ella le encanta.

¿Recuerda los castings que hizo en los que no fue elegida?



Uff, claro. A mí me cerraron las puertas muchas veces porque mi apariencia no les parecía la más adecuada, aún no había realizado mi transformación y para los personajes de los cuales yo iba a hacer el casting no era aceptada. Incluso, llegó un momento en el que decidí no insistir más. Pero el destino me dijo que sí era mi camino. Un día, yo estaba caminando por un boulevard en Venezuela y una persona se me acerca y me dice: “tienes una cara muy linda, ¿te gustaría participar en un concurso de belleza?”. Como yo venía con esa desilusión por la actuación, acepté. A los 17 años ya estaba participando en concursos, era llamada por diseñadores y hacía publicidad.

¿Cómo era su actitud cuando recibía rechazo por su apariencia?



Siempre he sido una persona muy tímida, cuando no me sentía bien me apartaba. Trataba de ser astuta y cautelosa para saber manejarme dentro de la sociedad. Siempre he pensado que con el respeto uno puede lograr muchas cosas, pero creo que lo fundamental es evitar, ignorar y seguir adelante sin que te afecte tanto. Uno es débil en esos momentos y no sabe cómo actuar, por eso lo mejor es evitar las cosas y alejarse con respeto.

¿Por qué decidió venir a Colombia?



Porque siento que en Colombia la gente realmente aprecia el arte, muchos dicen que es un país prejuicioso, pero no lo tengo en ese concepto. Yo me enamoré del trabajo de los actores, de las oportunidades que hay y de la gente, sobre todo, de la gente tan única y amorosa.

¿Cómo fue el proceso para el casting de Lala?



Un día, preparándome en un taller de teatro en Miami, el director me preguntó que si me gustaría hacer un casting en Colombia porque yo tenía el perfil del personaje, acepté y al tiempo me dijo que ya tenía fecha para el casting. Cuando me dijeron que había quedado yo estaba muy abrumada. Recuerdo que estaba en la ventana de mi casa y me senté y me dije: “no puede ser, no puedo creerlo” (risas). Sin embargo, me mantuve muy callada, a la única persona a la que le conté fue a mi mamá, y si yo no me lo creía, ¡imagínate ella!

¿Cómo ha sido para usted asumir el reto de su primer protagónico?



Una responsabilidad muy grande porque era un compromiso conmigo misma. A pesar de que no se note en la pantalla, hubo momentos donde sufrí. Cuando me exijo tanto llega un punto en donde no puedo más, pero eso también hace parte de mi crecimiento como ser humano y actriz.

¿Cómo su personaje se convierte en un referente para la inclusión?



Más allá de ser un referente de inclusión, siento que es formar parte de un lugar que durante mucho tiempo ha sido ocupado por otros actores, un espacio que hemos pedido por mucho tiempo. Yo soñaba ver una serie con personas trans actuando su propio personaje, por eso trabajé tanto y me exigí tanto, porque es un compromiso conmigo y con todos.

¿Cuáles han sido esas situaciones de discriminación y rechazo que ha vivido Lala y usted, como Isabella, también ha experimentado?



El rechazo que vivió Lala en el primer capítulo cuando va al mercado y al principio recibe piropos por su belleza, pero cuando los hombres se dan cuenta de que es una mujer trans, la rechazan y la insultan con comentarios como ‘usted no es una hembra de verdad’, fue duro, porque aunque ese tipo de discriminación yo nunca la he vivido, sé que es algo que sucede a diario y es horrible, porque es como si te trataran como un monstruo. Incluso, hubo un momento donde tuve que parar, porque estaba sintiendo las emociones de Lala e Isabella al tiempo.

¿Qué enseñanza le dejó su personaje?



Que tenemos que tener más empatía y conectar más con el otro.

¿Sabía que el rating que tuvo la telenovela luego de su lanzamiento al aire fue de 6,79?



Sí, la verdad me pone muy feliz ver cómo la gente reaccionó ante la telenovela y las cosas que me dicen me hacen suspirar y decir: es por aquí, este es el camino.

¿Conoce al personaje de Laisa Reyes, interpretado por una trans colombiana?



Sí, claro. Endry Cardeño es una persona que admiro mucho, yo siento que ella le sacó todo lo mejor a ese personaje, supo darle brillo y el empoderamiento que requería.



Datos sobre Isabella



Para la actriz, entre los eventos más importantes de su vida están el día del estreno de Lala’s Spa y reencontrarse con su mamá luego de haber estado alejadas por algún tiempo (ya que al principio su madre no aceptaba su transformación).



Isabella, quien es actriz y el modelo, actualmente está tomando clases de ballet y se he dado cuenta con el tiempo que esa era una pasión que tenía escondida.. “Cada vez que lo practico siento una tranquilidad inmensa”, aseguró.



Ahora que la grabación de Lala’s Spa ha terminado, Isabella continuará con su carrera actoral, lejos de Colombia. Tiene el deseo de aprender inglés, porque su objetivo a futuro es pertenecer a las industrias del cine norteamericano.