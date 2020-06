Harry Potter, la magia de una saga que cumple 23 años de lanzamiento

Alejandro Cabra Hernandez

En un momento de incertidumbre económica y con un bebé que cuidar, Joanne Rowling, mayormente conocida como J. K. Rowling, comenzó a escribir lo que hoy es uno de los mayores éxitos literarios: la saga de Harry Potter.



El +26 de junio de 1997 se publicó ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, el primer tomo de la saga, que en su primera edición solo tuvo 1000 ejemplares, de los cuales 500 fueron regalados a bibliotecas. El éxito empezó a aparecer con el segundo libro, ‘Harry Potter y la cámara de los secretos’, que atrajo el interés de una editorial estadounidense.

Curiosidades

1. Muchos se han preguntado ¿por qué Harry no se arregla la vista con magia? Esto se debe a que J.K. Rowling creó a Harry Potter con gafas, para demostrar que todos tenemos defectos.



2. Lord Voldemort, antes conocido como Tom Marvolo Riddle, es en realidad mitad mago y mitad ‘muggle’. Además de ser un descendiente directo del linaje Slytherin.



3. Harry Potter no era el único posible niño elegido. En los libros Rowling explica que Neville Longbottom también cumplía con los requisitos de la profecía. Quien convirtió a Harry en el elegido, fue el mismo Voldemort, al intentar asesinarlo.



4. Si un humano se atreve a acercarse a la escuela de magia y hechicería, Hogwarts, únicamente encontrará ruinas y un cartel con la frase “Aléjese, ruinas peligrosas”.



5. Los dementores, criaturas oscuras y sin alma, que absorben la felicidad, hacen su primer aparición en el tercer libro y son una manifestación de la depresión que padeció por algún tiempo la autora.



6. Terminada la batalla contra Voldemort, Harry pierde la habilidad de hablar parsel. Esto se debe a que la parte de Voldemort que había dentro de él, ya no existe.



7. Los mestizos son hijos de padres o de un padre muggle, como Hermione. Pero los squibs son hijos de magos, que nacen sin habilidades mágicas, como Argus Filch, el conserje de Hogwarts.



8. La primer reliquia de la muerte que se nombró, fue la capa de invisibilidad de Harry que apareció en el primer libro de la saga.



9. Según la autora un ‘horrocrux’ es “un receptáculo en el que un mago oscuro ha ocultado un fragmento de su alma con el propósito de obtener la inmortalidad”.



10. Aunque la primera vez que se menciona a los ‘horrocruxes’ es en el sexto libro. El primer ‘horrocrux’ en aparecer y en ser destruido, es el diario de Tom Riddle en ‘Harry Potter y la cámara de los secretos’.



11. Los animagos son magos que pueden convertirse, a voluntad, en un animal. En la historia algunos de estos son: Sirius Black, que se transforma en perro, la profesora Minerva McGonagall, que se convierte en gato y el padre de Harry, James Potter, que se vuelve ciervo. Es por eso que el patronus de Harry adquiere la forma de un ciervo.



12. En la quinta película la producción se gastó 95.000 dólares para recrear el pomposo despacho de la despiadada Dolores Umbridge.



13. Aunque no se hace alusión a eso en las películas de esta saga, Harry Potter hace las pases con sus dos ‘enemigos’ de la infancia.

Con su primo Dudley Dursley se da la mano en el último libro, antes de que su familia se vaya, escapando de Voldemort. Al final de la guerra contra este último, Harry Potter testifica a favor de la familia Malfoy, impidiendo así que vayan a Azkaban.

14. Aparentemente HBO está planeando realizar una serie de 10 episodios, con el elenco original de Harry Potter, en una nueva historia, 20 años después de lo ocurrido en ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’.



15. En medio de la pandemia nació la iniciativa Harry Potter at Home, un portal donde diferentes actores han estado leyendo capítulos de los libros de la saga.



16. En ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’, la profesora Trelawney se niega a sentarse en una mesa con otras 12 personajes, porque, según ella, siendo 13 en total la primera persona en levantarse moriría. En ‘Harry Potter y la Orden del Fénix’, Sirius es el primero en levantarse de la reunión de los 13 miembros de la orden.



17. Dumbledore le dice a Harry en el primer libro, que al mira en el Espejo de Oesed, se ve a sí mismo sosteniendo un par de calcetines gruesos de lana. Pero, lo que el director ve realmente es a toda su familia: a su hermana Ariana con vida y a Aberforth perdonándolo.



18. Los personajes de Tonks y Remus Lupin, fallecen en la última pelea contra Voldemort y dejan un hijo huérfano. Harry Potter, quien fue elegido por ambos personajes como el padrino del niño, se encargó de criar a ese joven mago.



19. Cuando Rowling terminó ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, consiguió un agente literario y envió su manuscrito a todas las editoriales de Inglaterra. Después de mucho tiempo, una pequeña editorial decidió comprar su historia por 2.500 libras. Hoy en día la marca Harry Potter tiene un valor de 15.000 millones de dólares.



20. Terminada la saga, Rowling publicó ‘Harry Potter y el legado maldito’, un guión de teatro. También escribió otros seis libros secundarios, dentro del universo de la saga, todos con carácter benéfico.



21. Para el papel de Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter tuvo que usar dientes falsos. Terminado el rodaje de la última película, la actriz se quedó con ellos, ya que estaban hechos a su medida.



22. Halloween es una fecha importante. Ese día ocurren varios sucesos como: la muerte de los padres de Harry; el ataque del troll en Hogwarts en el primer libro; la primera paralización durante La Cámara Secreta y la elección de Harry Potter en el Torneo de los Tres Magos.



23. Richard Harris interpretó a Albus Dumbledore, en las dos primeras películas, a petición de su nieta, quien le aseguró que si no aceptaba el papel, no volvería a hablarle en la vida.