Gwyneth Paltrow gana juicio millonario por accidente de esquí en Estados Unidos

La actriz Gwyneth Paltrow fue declarada inocente de un accidente de esquí ocurrido en 2016 en el oeste de Estados Unidos, falló este jueves de forma unánime un jurado, que desestimó así una multimillonaria demanda en su contra.



Terry Sanderson, un optometrista retirado, chocó con Paltrow en 2016 en un lujoso complejo de esquí en Utah, y la demandó tres años después por daños y perjuicios valorados en 3,27 millones de dólares.



Pero Paltrow mantuvo desde el principio que fue Sanderson quien la impactó por detrás. La actriz, oscarizada en 1999 por "Shakespeare apasionado", contrademandó por el valor simbólico de un dólar y los gastos de representación.



El jurado en el tribunal de Park City, luego de ocho días de testimonios y unas dos horas de deliberaciones, decidió por unanimidad que ella no había causado el incidente.



La actriz, que estuvo presente todos los días en la corte, se acercó a Sanderson antes de dejar el recinto. "Me deseó lo mejor", dijo el hombre de 76 años a los periodistas afuera del tribunal.



"Estoy satisfecha con el resultado", dijo la actriz de 50 años en un comunicado enviado a los medios. "Sentí que consentir una demanda falsa comprometía mi integridad".



"Gwyneth tiene un historial de defender aquello en lo que cree. Esta situación no fue diferente", comentó su abogado Stephen Owens.

Redes sociales

Durante el juicio, que comenzó el martes de la semana pasada, el jurado escuchó a varios especialistas detallar el historial médico de Sanderson, quien previo al accidente había sufrido un infarto, pérdida de la visión en un ojo y problemas psicológicos.



Los miembros del jurado también escucharon a empleados del resort, así como las versiones de ambas partes.



"El señor Sanderson categóricamente me golpeó en esa ladera", dijo Paltrow al subir al estrado.



"Dos esquís entraron entre mis esquís, forzándome a abrir las piernas, y luego había un cuerpo presionándome, y hubo un gruñido muy extraño (...) Me sentí violada", agregó la actriz que en ese entonces esquiaba con sus hijos y su pareja Brad Falchuk.



"Me golpearon por la espalda muy fuertemente, y era justo a la altura de mis omóplatos", dijo posteriormente Sanderson.



"Fue un choque muy serio, nunca en mi vida me habían golpeado tan fuertemente y yo iba volando (...) Lo último que recuerdo es que todo se puso negro".



Paltrow estuvo presente todos los días en la corte. El juicio atrapó a la opinión pública e inundó las redes sociales con memes y posts que analizaban el guardarropa de la protagonista de "Shakespeare apasionado" y exponían detalles de los interrogatorios.



- "No es justo" -

Sanderson afirmó que el choque le dejó cuatro costillas rotas, daño cerebral permanente, trastornos de personalidad y afectó su capacidad de socializar con su familia.



Sus abogados pidieron una compensación de 3,27 millones de dólares.



El valor fue la suma de 33 dólares por cada hora que Sanderson pasara despierto desde el accidente hasta su muerte, que según los abogados debería ocurrir en diez años.



"Pueden decir que [el daño] no tiene precio (...) Pero éste es el tiempo más valioso de su vida", dijo Lawrence Buhler, representante de Sanderson.



"Él la golpeó, él la hirió, y ahora pide que ella le pague 3 millones de dólares porque sí", dijo el abogado de Paltrow, Stephen Owens, quien durante el juicio exhibió varias fotos de un sonriente Sanderson en viajes internacionales después del accidente.



"Lo más fácil para mi cliente sería haber firmado un cheque y salir de esto, pero ¿qué mensaje le pasa a sus hijos? Que es el precio a pagar [por ser famosa]", argumentó Owens. "Eso esta mal, él la hirió, y ahora quiere dinero de ella".



"No es justo".



Otro de los abogados de Paltrow, James Egan, sostuvo que Sanderson debía pasar la página, y que estaba "obsesionado" con el incidente ocurrido hace siete años.



El juez determinará posteriormente la liquidación monetaria del caso.



pr/dg/atm



© Agence France-Presse