Guitarrista Carlos Santana colapsó en medio de un concierto en Michigan, Estados Unidos

El guitarrista mexicano Carlos Santana sufrió un colapso en medio de un concierto en Michigan, Estados Unidos, en la noche de este martes 5 de julio. Tras el episodio que despertó la preocupación de artistas y fanáticos, el representante del músico habló sobre su recuperación.



Según dio a conocer el mánager, Michael Vrionis, este episodio fue consecuencia de la intensa gira que Santana está realizando con otros artistas: Earth, Wind & Fire. En medio del ‘show’, el guitarrista experimentó agotamiento por calor y deshidratación que lo llevó a desplomarse.



El mexicano colapsó en el escenario del Pine Knob Music Theatre, un anfiteatro al aire libre en Clarkston. Medios locales detallaron que alrededor de las 10:20 de la noche, Santana abandonó el escenario en una camilla saludando con la mano a sus seguidores.



Después fue trasladado al servicio de urgencias en las instalaciones cercanas del hospital McLaren Clarkston para ser tratado en observación y ya está recuperado.



El representante del músico de 74 años señaló en un comunicado que después del incidente, un concierto programado en Pensilvania fue aplazado hasta que el artista se recupere completamente.



“El espectáculo de este 6 de julio en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, ha sido suspendido y se pospondrá para una fecha posterior”, agregó el mánager de Santana.



El famoso guitarrista ha sido ganador de diez premios Grammy y tres Grammy Latino. Este año lanzó su gira “Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire”, el ‘tour’ en el que presenta su más reciente álbum de estudio, “Blessings and Miracles”.