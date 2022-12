Guía para que no se pierda los estrenos de las plataformas digitales este diciembre

‘Boba’ y ‘Greg’

Y el 29 llega El Libro de Boba Fett, aventura de Star Wars con el cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand.

‘Odio la Navidad’

Con el color del humor italiano, el 7 de diciembre Netflix presenta ‘Odio la Navidad’, donde una enfermera, tras mentirle a su familia sobre su novio, comienza una búsqueda desesperada de pareja, solo le quedan 24 días.



El 7 también llega la cuarta temporada del reality ‘Jugando con fuego’, un grupo de solteros que reprimen sus deseos para poder ganar.

Amor y comedia

El 2 de diciembre se estrenó en Prime Video ‘Your Christmas Or Mine?’: Dos estudiantes enamorados, James y Hayley, se separan por Navidad, pero toman los trenes incorrectos y pasan las fiestas con sus suegros.



El 16 llega la quinta temporada de LOL : Last One Laughing México con Eugenio Derbez. Perdedores de otras temporadas quieren revancha.



‘Emily’ y ‘Alice’

El día 21 de este mes llega a Netflix la tercera temporada de ‘Emily en París’, serie protagonizada por Lilly Colins, una historia de amor en la ciudad con la que todos sueñan. Al día siguiente, el segundo round de ‘Alice in Borderland’, siguiendo la historia de los amantes de los videojuegos encerrados en una Tokio paralela, salvaje y despiadada.

Will Smith, en escena

El principal estreno de Apple TV será el 9 de diciembre con ‘Emancipation’.



Este es una de las recientes películas de Will Smith.



En su elogiado papel de Peter, quien escapa de la esclavitud confiando en su ingenio, fe inquebrantable y profundo amor por su familia para evadir a los cazadores y los pantanos implacables de Luisiana.



Éxito taquillero

Tras su éxito en las taquillas del mundo, la película Ámsterdam hará parte de Star+ a partir del 7 de diciembre. David O. Russell trae la épica historia de un crimen de tres amigos envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de Norteamérica.



Esta película es protagonizada por Christian Bale y Margot Robbie.









Otros estrenos

Desencantada, comedia musical y secuela de Encantada, con Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Idina Menzel y James Marsden, y dirigida por Adam Shankman, está en Disney+

El 2 de diciembre llegó La Última en Star+, la historia de encuentros y desencuentros de Candela y Diego en un viaje a través del amor, la amistad y la lucha por abrirse camino. Protagonizada por Miguel Bernardeau en el papel de Diego, y Aitana Ocaña, una de las artistas pop del momento que interpreta a Candela en su primer trabajo como actriz.

El 8 de diciembre aterriza Bienvenidos a la Tierra, la serie de National Geographic para Disney+ que acompaña a Will Smith, quien es guiado por distinguidos exploradores en un extraordinario viaje para observar los espectáculos más emocionantes del planeta.