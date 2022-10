Festival Estéreo Picnic 2023: conozca la lista de artistas y la programación oficial del evento

La espera para los amantes de la música ha terminado, el Festival Estéreo Picnic ya reveló el cartel de los artistas confirmados y la programación oficial de su edición de 2023.



El evento musical, considerado el más grande de Colombia, se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023 en el centro de Eventos Briceño 18, que está ubicado en la vía entre Bogotá y Sopó.



"Volveremos a vivir en Un Mundo Distinto", fue el mensaje con el que la organización del Festival presentó, a través de Instagram, la pieza audiovisual oficial del evento.



En esta ocasión, el Festival contará con un extenso listado de estrellas musicales entre las que se destacan las bandas Blink-182, Wu-Tang Clan y Moderat, que fueron de las primeras en confirmar su participación.



De acuerdo con el listado, entre los asistentes se destacan Drake, Billie Eilish, Tame Impala, The Chemical Brothers, Rosalía, Tame Impala, Lil Nas X, Morat, Bizarrap, The 1975, Blondie, Kali Uchis, Tove Lo, Cut Copy, Cigarettes after sex, L’Impératrice, Conan Gray, Aurora, Wallows, Melanie Martinez, Devendra Banhart, Trueno, Sofi Tukker, Polo & Pan, Omar Apollo, Elsa y el Mar, Jerry Rivera, Modest Mouse.