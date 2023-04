¿Ferrari o Twingo? El curioso regalo 'de segunda' que Piqué le obsequió a Clara Chía 

Mientras Shakira se establece en Miami, para continuar con sus planes de vida e iniciar una nueva era musical; Gerard Piqué disfruta de su polémica relación con Clara Chía en Barcelona.



Lo anterior, porque según la prensa española, el exfutbolista le habría obsequiado a su nueva pareja, uno de sus carros más preciados. Se trata de un Ston Martin DB9 G, que tiene un costo aproximado de 220.000 euros, sin embargo, lo que llamó la atención es que este vehículo hace parte de la colección Piqué, en el que 'claramente' se transportó también Shakira y sus hijos, Milan y Sasha.



Además, también se conoció que Chía estaría asistiendo al quirófano para hacerse una serie de transformaciones y así hacer más feliz al catalán. No obstante, estos procedimientos estarían siendo patrocinados por el mismo Piqué.



De acuerdo con el diario The Sun, la novia de Piqué quiere sentirse más glamourosa, pues muchos medios de comunicación, y en general la opinión pública, aseguran que la mujer, de 22 años, no está al nivel de Shakira y es por esto, que ella no quiere sentirse menos, incluso tratando de imitar el estilo de la cantante latina más exitosa de todos los tiempos.



"Clara, una estudiante de relaciones públicas de 22 años, que siempre fue fanática del cantante de Hips Don't Lie, ahora luce mechones rubios ondulados, como el cabello característico de Shakira", aseguran algunos periodistas en Inglaterra.



Por su parte, se sabe que Shakira estuvo de vacaciones junto a sus hijos en las paradisiacas playas de República Dominicana, mientras se establece por completo en su mansión de Miami.



Además, está ad portas de lanzar un nuevo álbum musical, que desde ya genera expectativa en la industria del arte y el entretenimiento, pues la colombiana, año tras año, cosecha éxitos con cada una de sus canciones y proyectos artísticos.



Finalmente, es de recordar, que próximamente la colombiana, aparecerá como toda una sirena, junto a Manuel Turizo, en una nueva colaboración, de la que se rumora que hay un derroche de sensualidad y talento.