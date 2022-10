Feria del Libro de Cali: los planes imperdibles para disfrutarla este fin de semana

Este puente festivo no hay mejor plan que ir a la Feria Internacional del Libro de Cali para conocer de primera mano las novedades editoriales de Colombia y el mundo, y de paso, a muchos de los autores que han llegado hasta la capital vallecaucana para presentar sus obras.



La programación iniciará hoy desde las 10:00 a.m., y hasta las 8:00p.m., en los 24 auditorios desplegados a lo largo del Bulevar del Río, epicentro de las letras, y sus alrededores.



La Feria está dividida en 9 franjas que se enfocan en diferentes temas, una de ellas es Soy Local, un nuevo espacio pensado para apoyar los autores locales y ofrecer un lugar privilegiado de contacto con sus lectores, y con las principales editoriales nacionales interesadas en publicar, que es posible por el apoyo de la convocatoria de Estímulos de la Secretaría de Cultura de Cali.



Al anochecer, en El Parque la Retreta, que también hace parte del circuito de la Feria, el guitarrista y compositor israelí Yoav Eshed, considerado por la crítica internacional como un músico talentoso con profundidad emocional y habilidades técnicas brillantes, ofrecerá un concierto de jazz a las 8:30 de la noche, en donde el público podrá disfrutar de su gran maestría artística.

PARA NO PERDER DE VISTA



PILAR QUINTANA

La escritora caleña presentará en la FIL Cali 2022, la reedición de su libro ‘Coleccionistas de polvos raros’, con motivo de los quince años de su publicación. Su cita con los lectores se cumplirá el próximo sábado 22 de octubre a las 6:30 p.m., en el Auditorio Bulevar del recinto ferial. Quintana, es ganadora del Premio Alfaguara por su novela ‘Los abismos’ 2021, y entre sus obras figuran títulos como ‘Cosquillas en la lengua’, ‘La perra’, ‘Conspiración iguana’, y la colección de cuentos ‘Caperucita se come al lobo’.



GUSTI ROSEMFFET

El escritor e ilustrador argentino, Gusti Rosemffet estará hoy en el Auditorio El País, a las 7:00 p.m., en el conversatorio: ‘Síndrome de Down: un diálogo ilustrado entre padre e hijo’. Rosemffet es autor de ‘Mallko y papá’, uno de sus libros más destacados, el cual realizó junto a su hijo Mallko, con síndrome Down. Se trata del testimonio de un padre que se desprende de sus miedos, prejuicios y se entrega de lleno a amar y, por otro lado, los trazos vivos y espontáneos de su hijo.



BEATRIZ MENDOZA

La escritora colombiana Beatriz Mendoza Cortissoz, llega a Cali hoy con su libro ’Un mar en calma y otros cuentos de amor y sexo’, a las 11:00 a.m., junto al escritor John Jairo Palomino en la Biblioteca Pública El Jardín, Calle 27 #32-10, para el conversatorio ‘Creación literaria, poesía y cuento’. Mendoza hace parte de una nutrida delegación de escritores de Milibrohispano que viaja desde diversas ciudades de Estados Unidos e Israel para dar a conocer sus obras en las carpas 2 y 3 del recinto ferial.



LA HERBOLARIA

Mañana, 16 de octubre, a partir de las 3:15 p.m., en el Auditorio Bienestar, ubicado sobre el Bulevar del Río, se realizará la presentación de la segunda edición de La

Herbolaria, un documento que compila los saberes ancestrales de más de 35 mujeres portadoras de tradición sobre hierbas medicinales y condimentarias; resultado del proyecto Sabores y Saberes en Entornos Sostenibles. La presentación estará a cargo del Director General de Voces del Pacífico, Elver Rengifo.



LA MIRADA DE HUMILDA

El escritor Alonso Sánchez Baute presentará hoy, a las 5:00 p.m. en el Auditorio El País del recinto ferial, su más reciente libro ‘La mirada de Humilda’, una novela donde rememora la profunda relación que tuvo con su mascota, Humilda, a la que otorga voz propia, al tiempo que reflexiona sobre el lugar que ocupan los animales en la sociedad y cómo nos enseñan virtudes indispensables para el presente, como son la compasión, la ausencia de rencor, lealtad, generosidad y solidaridad; que en suma, constituyen una ética que humaniza a quienes conviven con ellos.



¡ECUAJEY!

El periodista y escritor

caleño Gerardo Quintero presentará el próximo viernes 21 de octubre, en el marco de la Colección Cali, todo un pueblo en la memoria, su libro ‘¡Ecuajey!, historias salseras de rumba y nostalgia caleña’. Este trabajo trata de doce narraciones que llevan el sabor afroantillano en cada letra. Historias ligadas a la memoria musical de Cali, un recorrido literario y musical por un ritmo que se convirtió en una forma de vivir de los caleños.

La cita será a las siete de la noche en el auditorio de la Carpa Cali Imaginada.



La franja ‘Neuropoderosos’ hace parte de la apuesta de la FIL Cali 2022 por aportar diversas miradas desde temáticas incluyente Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Recomendados Sábado

Un universo en construcción

La obra del escritor caleño Juan Fernando Merino, compuesta por libros de cuentos como ‘Los mares de la Luna’, ‘Hijos del trueno’, y próximos títulos como ‘Zancudos y galaxias’ y ‘Los anillos de Saturno’, son inventarios de historias y personajes que forman un universo autónomo. Merino hablará de su obra hoy, a las 6:00 p.m., en la Carpa El Valle y sus Letras.



CRÓNICAS DEL CONFLICTO

A las 4:30 p.m., se realizará el conversatorio

‘Perdidos en el Chocó: Los 40 combatientes del M-19 que se tragó la selva’, y la presentación del libro: ‘Crónica de una guerrilla perdida’ de Darío Villamizar Herrera (PRH), en conversación con Olga Lucía Criollo.



A las 6:00 p.m., en la Carpa Cali Imaginada, el periodista Juan Miguel Álvarez presentará su libro ‘La guerra que perdimos’, que resultó ganador del Premio Anagrama de Crónica 2021. El autor dialogará con Carlos Patiño Millán.



Recomendados Domingo:

​Voces valientes

La periodista y columnista Paola Gómez Perafán, jefa de redacción de esta casa editorial, presentará mañana, a las 3:00 p.m., en la Carpa Cali Imaginada del recinto ferial, su libro ‘Voces valientes, crónicas de violencia, verdad y vida en el Valle del Cauca’. La autora dialogará con María del Mar Burgos.



El sueño del árbol

Andrea Salgado (Sevilla), escritora, periodista y magíster en Escrituras Creativas de la Universidad de Texas en El Paso, presentará ‘El sueño del árbol’, un relato híbrido, poético y reflexivo, esta tarde en la franja de Mujeres de Letras, a las 2:30 p.m., en el Auditorio Bulevar - TQ.



HISTORIAS TRANS

Martín Segovia y la Escuela con Sentido presentan el libro ‘Trans – Hito, historias y reflexiones sobre los cuerpos insurrectos’ a las 4:15 p.m., en el Auditorio Bienestar.



Encuentre toda la programación de la Feria en www.filcali.com