Felipe Peláez regresa al vallenato con 'Te prometo'

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Felipe Peláez le prometió a sus seguidores que volvería al vallenato y lo cumplió. Después de su exitoso y refrescante paso por el género urbano y de su anterior éxito junto a Mr Black: ‘Te Tengo Ganas’, regresa a su Esencia, el álbum cuyo primer sencillo es Te Prometo.

¿Cuál es el valor de una promesa?



Es acorde a la capacidad de empeño que pongas para hacerla realidad, en la medida en que te esfuerzas para hacerla posible, le das valor; pero si sólo dices palabras que se las lleva el viento, eso vale esa promesa.

¿Qué se ha prometido a sí mismo que haya cumplido?



El día que más he llorado en mi vida, en Bogotá, me prometí y le pedí a Dios que cambiaran las cosas y me dio esa oportunidad. En menos de dos años era otro, viviendo mejor, me convertí en compositor exitoso y eso me dio mayor seguridad. Antes de dormir, me encomiendo a Dios para que me dé motivos para crecer.

Como lo prometió, vuelve al vallenato con una composición de Omar Geles...



Él no deja de sorprenderme. Tengo 50 canciones inéditas, pero para complacer a mi público, de volver a la esencia vallenata, como lo soñábamos, nos devolvimos ocho años atrás para ponernos en modo Mi Celosa Hermosa, Tu Hombre soy Yo, El Amor Más Grande del Planeta, y para eso recurrimos a los compositores de siempre, Geles, Tico Mercado, Wilfran Castillo y canciones mías. Con Manuel Julián Martínez en el acordeón, arreglos deliciosos y la Súper Banda.

Lea también: Gusi lanzará canción en homenaje a Mariana Pajón y ella promete cantarla "a todo pulmón"



¿Cómo lo ha sorprendido Sara, su hija cantautora de 10 años?



Sara es una niña genial con una personalidad arrolladora. Antes del año ya caminaba y al año ya hablaba claro. Yo dejo que ella explore y sepa que ser artista no es todo color rosa, que conlleva responsabilidad. Yo a los 9 años no había escrito ninguna canción, comencé a los 15, pero ella a los 10 ha escrito 6. Estamos produciendo una nueva canción, suya. Pero primero, sus estudios y sus hermanos.

¿Cómo fue participar en la nueva versión de Te Olvidé, el himno del Carnaval de Barranquilla?



Feliz cuando Jose Gaviria me llamó, qué cosa tan bien hecha y con gente tan talentosa. Le debo muchísimo a Barranquilla. Milton Salcedo es un bárbaro, qué producción impecable.

Cada 20 días Felipe Peláez lanzará una canción de su álbum Esencia. El video es una miniserie de diez capítulos. Son diez canciones, diez videos y una historia que lleva un hilo conductor.