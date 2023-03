Falleció la leyenda del jazz, Wayne Shorter, a sus 89 años

El mitico saxofonista, Wayner Shorter, falleció este jueves 2 de marzo a sus 89 años de edad en Los Ángeles, Estados Unidos. Así lo confirmó su agente publicitario Alisse Kingsley.



Shorter nació en Nueva York en 1933. Desde muy niño cultivó su pasión por el jazz mientras escuchaba a los genios de Charlie Parker, Coleman Hawkins, Thelonious Monk o Bud Powell en la radio de su padre. Estudió música en la Universidad de Nueva York, más adelante se incorporó al ejército y de ahí pasó a formar parte de su primera orquesta liderada por Maynard Ferguson.



Ha sido catalogado como uno de los saxofonistas más influyentes de la escena. A lo largo de su carrera musical recibió varios reconocimientos, entre los que se cuentan diez Premios Grammy, el Polar Music Prize for Classical Music 2017 y un Premio Kennedy Center.



En la década de los 60s fue señalado como el heredero musical de John Coltraine, otra leyenda del jazz.