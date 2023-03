El escenario multipropósito más grande del país, trae en esta ocasión a Manuel Turizo en su gira ‘2000 Tour’. El evento se llevará a cabo el sábado 3 de junio, la preventa para adquirir la boletería para el concierto estará disponible desde 31 de marzo desde las 9:00 am a través de www.taquillalive.com/



Los amantes del pop latino y de las canciones como La Bachata, Culpables, Esperándote y 'Quiéreme mientras se pueda', tendrán a su disposición las boletas para este concierto, donde los interesados podrán encontrar entradas desde los $129.000 COP. De esta manera, el periodo de preventa finalizará el 5 de mayo a las 9:00 a.m. para iniciar con la venta general ese mismo día desde las 9:01 a.m. hasta agotar los tickets disponibles.



Turizo acaba de presentar su tercer álbum de estudio '2000'. En medio del pico más alto de su carrera artística, el polifacético intérprete presenta una producción discográfica de 15 temas originales, bajo el sello discográfico de La Industria INC, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.



La popularidad artística del cantante ha crecido como la espuma, gracias a sus camaleónicas interpretaciones, y luego de que La Bachata se convirtiera en el tema #1 en la lista de Latin Airplay de Billboard por 26 semanas y #1 de Spotify en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, España, Uruguay y Venezuela. “Estoy impaciente, ansioso y feliz por reencontrarme con mi público, quiero que cantemos juntos, quiero regalarles un show inolvidable… los espero muy pronto”, afirmó Turizo.



Coliseo Live abrirá sus puertas desde las de las 1:00 p.m. y el show tendrá lugar a partir de las 8:00 p.m, el evento contará con un aforo máximo de 8.704 personas. Adicionalmente, se dispondrá de rutas circulares que van desde el portal de la 80 hasta el escenario y su alianza con Transmilenio para tener rutas en horario extendido con destino portal del norte y portal el dorado.



Cabe destacar que Coliseo Live, además de ser un espacio diseñado para todo público y disponer de una capacidad total para 22.000 personas, también cuenta con todos los protocolos pertinentes y planes de movilidad aprobados por las autoridades nacionales y locales para la buena ejecución de sus eventos musicales, culturales, empresariales, deportivos, entre otros.



“Es para nosotros un gusto confirmar a un artista colombiano con gran relevancia a nivel internacional como lo es Manuel Turizo, talento cercano a la casa y el corporativo CMN. Hemos trabajado desde diferentes frentes para consolidar acciones y traer este gran show a la ciudad”, afirmó Miguel Caballero, director de Coliseo Live.

Recomendaciones adicionales



La edad mínima para ingresar al concierto es de 12 años, los asistentes deben estar acompañados de un adulto responsable y serán ubicados en zonas específicas libres del consumo de alcohol.



Se pueden comprar hasta seis (6) tickets por transacción. Recomendamos comprarlos pronto para conseguir los mejores asientos.



Es posible que en el recinto se puedan adquirir entradas el día del show. Sin embargo, recomendamos comprar los boletos con anticipación en línea para evitar filas y garantizar la entrada.



Se aconseja usar ropa cómoda y zapatos adecuados para disfrutar y bailar durante el concierto.



No se permite la entrada con comida y/o bebidas al Coliseo Live. Se contarácon múltiples opciones de alimentos y bebidas.



Finalmente, Caballero enfatizó, “nuestra apuesta con Coliseo Live es revolucionar y democratizar el acceso a grandes eventos y espectáculos; que beneficiarán no solo a los amantes del entretenimiento, sino también a todos los artistas, talentos, marcas, emprendimientos y negocios que se derivan de este sector”