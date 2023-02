¡Ellas invitan! Mujeres, las grandes protagonistas del Festival de las 'Chelas'

Desde la antigüedad, la cerveza ha sido un líquido exquisito, que va más allá de sus propiedades como bebida alcohólica; a su alrededor gira toda una cultura que gana terreno, cada vez más, en ciudades como Cali. Tanto así que el próximo sábado 4 de marzo llegará a la cuarta edición de Festival de las Chelas, la cual se celebrará en el Orquideorama.



Dicho evento es liderado por mujeres, porque además de promocionar las industrias de cerveza artesanal, tiene como propósito rescatar el aporte histórico de la mujer en la realización de esta bebida, que es la perfecta combinación entre la malta, cebada, lúpulo, levadura y agua esterilizada.



“La historia no le ha hecho justicia al papel que han tenido las mujeres en esta y en la cultura cervecera no es la excepción. Hemos invisibilizado que esta bebida fue creada por manos femeninas que iniciaron el proceso no solo de realización, sino de comercialización. Queremos reivindicar ese rol y posicionarlo en el lugar donde debería estar”, manifiesta Jennifer Ramírez, organizadora del Festival.



Lea también: Señal Colombia, presente en los Premios Quirino que exaltan las mejores producciones animadas

Jennifer Ramírez es una de las organizadoras del Festival de las Chelas 2023 Especial para El País

Para muchas personas, incluso en la misma industria cervecera, se ignora que fue un grupo de mujeres la fuerza impulsora para la producción mundial de la misma.



Mientras el origen de la bebida aún está en discusión, se dice es proveniente de la antigua Mesopotamia, pero en 2004 se describrió que podría haber sido creada en China; lo que no está en duda es que la gran mayoría de los cerveceros antiguos eran mujeres.



Sin embargo, poco a poco, los hombres fueron tomando control de esta, que ya para el siglo XIX se industrializó. Actualmente, las mujeres se han ido abriendo camino en este campo de las bebidas, antes gobernado por el sector masculino.



“Con el paso de los años, las mujeres hemos ido tomando un papel poco protagónico en la industria de la cerveza artesanal y hemos sido relegadas a papeles comerciales o administrativos. Por esto a muchos cerveceros les toma por sorpresa ver que también somos productoras. En mi caso, soy fundadora de Bodega Cervecera, la tienda de insumos para elaboración de cerveza artesanal en Cali y doy asesorías a mis clientes en sus procesos de elaboración, en la creación de recetas y demás”, recuerda Marcela Mera.



Lea además: Taylor Swift, la única mujer incluida en la lista Forbes de los artistas mejor pagados

Una jornada espumosa

El sábado 4 de# marzo será un día fiesta en torno a la cerveza, los caleños podrán disfrutar y conocer las distintas marcas de todo el país, que se caracterizan por ser bebidas bien hechas que reúnen todos los estándares de calidad, además los amantes de las también llamadas ‘chelas’ o ‘polas’ disfrutarán de diez bandas musicales en vivo, al igual que de una amplia oferta gastronómica y por primera vez, de un show de circo que incluirá la jornada.



“En esta edición, fuera de una gran variedad de cervezas artesanales, de distintas empresas de la región, habrá invitados nacionales e internacionales. Tendremos toda una puesta en escena de arte”, cuenta Jennifer Ramírez.



El amor y respeto por esta bebida artesanal, que aparentemente nació cuatro mil años antes de Cristo, es tan grande que incluso tiene su propio día internacional, el 2 de agosto.



“La cerveza ha tenido un papel importante a lo largo de la historia de la humanidad, en el antiguo Egipto era considerada una bebida mágica o de origen divino (ya que se desconocía el proceso de la fermentación). Para ellos era un alimento fundamental, después llegó su industrialización y ahora se ha convertido en toda una cultura para diferentes grupos sociales”, expone Marcela Mera, organizadora del Festival.



Le puede interesar: Belky Arizala, a la 'caza' de nuevos talentos del modelaje en Cali para África Fashion

En Cali la cultura cervecera ha crecido como espuma, un fenómeno muy fácil de identificar por la gran cantidad de eventos y festivales donde se consume, desde el Festival de las Chelas hasta las distintas actividades en las que se le hace honor, como la Feria.



“El interés por la cerveza, en especial la artesanal, ha aumentado en la ciudad, hay más propuestas dentro de la gastronomía en la que se presentan las cervezas artesanales. El mercado caleño ha mejorado año tras año”, comenta Ramírez.



Para las personas que no son tan cercanas a la cultura cervecera, los expertos recomiendan iniciar con una suave (no tan amarga), y con cervezas de trigo, las cuales son más refrescantes.