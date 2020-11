Álvaro José Carvajal Vidarte

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, aunque nació en Cartagena, ya es considerado un caleño más, no sólo vive en Cali con su esposa Lorena Altamirano, además tiene negocio de gastronomía y es uno de los llamados Guardianes de Vida, una serie de líderes que trabajan en las comunas de Cali para promover las nuevas normalidades a través del arte, en su caso, por medio del teatro.



Le divierte pensar que una telenovela que se emitió hace ya 20 años, como ‘Pedro, El Escamoso’ vuelva a tener impacto en la gente, algo que le atribuye a los libretos, pero especialmente a los personajes: Doña Nidia, Pastor Gaitán, el señor Perafán, El Mompirri, Mayerli, y al propio Pedro interpretado por Miguel Varoni.



Nada más distinto a él que su personaje, René, “muy solitario, siempre buscando afecto, amor, pero muy de malas en sus relaciones, eso lo mantenía frustrado y amargado, hasta que llegó Pedro, que se convirtió en su mejor amigo y cambió un poco”.



Solórzano dice que esta telenovela, que duró como 700 capítulos, “grabábamos y grabábamos y eso nunca se acababa”, es refrescante para el momento actual, porque “el humor siempre ha sido un medicamento para nuestras realidades que son tan difíciles, que nos apacigua y nos conecta con otras cosas, nos brinda sano esparcimiento desde la casa”.



Sin embargo, concuerda con su colega Miguel Varoni en que las repeticiones no son lo más aceptable, “los canales nacionales están pasando por un momento bastante difícil, no de audiencia, sino de la publicidad, que ha bajado mucho, ya no son los precios de antes, y tienen que sacar unas producciones que ya tenían y que no implican ningún costo, pero para nosotros, los actores, los directores, libretistas y todos los que conformamos el equipo de producción es tenaz porque lanzar ‘Pedro, El Escamoso’ equivale a que nos digan: ‘Qué pena con ustedes, pero por ahora no vamos a producir’”, comenta Solórzano.



Según dice, “no es que se haya acabado la producción de televisión nacional, sino que ha llegado un momento que -con el Coronavirus- nadie sabe qué va a pasar. Tenemos entendido que podría haber rebrote del virus, entonces los canales dicen ‘para qué vamos a comenzar una producción con esta situación, que seguro se va a aislamiento prolongado y se nos entorpece todo’. Pienso que esto se va así hasta el próximo año”.

Él mismo fue diagnosticado en julio, junto a su esposa, con el virus, y afortunadamente ambos lo superaron.



Aclara que los actores, por las repeticiones de producciones en las que participan , reciben un tipo de recaudo por Derecho de Emisión Pública, a través de una sociedad de actores, pero no reciben regalías, “nos las eliminaron. Las regalías se dan cuando un canal vende una producción a otros canales internacionales, que compran unos derechos de actores, de dirección, pero a nosotros ningún canal nos las reconoce. Que lo hicieran, sería lo mejor que nos podría pasar, porque nos aliviaría los temas de pensiones y cesantías que no tenemos, pero los canales, no sé por qué razón, no quieren dar el brazo a torcer con respecto a eso”.



Se siente afortunado de tener en medio de la pandemia un trabajo que lo llena de satisfacciones.



“Estamos haciendo un trabajo muy interesante con Guardianes de Vida y la Alcaldía de Cali, en la Comuna 18 (suroccidente) estoy trabajando en los barrios Altos de Santa Elena, Alto de la Cruz, El Jordán y Brisas de la Chorrera. El pasado 31 de octubre en la Biblioteca Pública presentamos los trabajos de cada grupo. Es una especie de sensibilización de la comunidad con respecto a las nuevas normalidades, al cuidado de la vida, a la promoción del civismo, la protección del territorio”. Cuenta que varios artistas llegan con sus saberes a las comunidades de Cali y forman grupos de música, de bellas artes, de huertas caseras y comunitarias, grupo de lectura de cuerpos o escénico, entre otros, y hacen que por medio del arte la gente se conecte más con el autocuidado.



Tiene pendiente una producción con Caracol, que no sabe cuándo iniciará grabaciones “en este momento todo lo que se vaya a producir en Colombia está frenado, Argentina y México están produciendo, aquí los protocolos de bioseguridad son tan complicados que nadie se atreve”.

Fernando Solórzano y su esposa tienen un negocio en el sur de Cali llamado La Chorisserie, y una de sus especialidades es el famoso choripán.

En frases

“Lorena y yo tuvimos Coronavirus. El 27 de julio nos dieron el diagnóstico. Fue una pálida muy fuerte, pero ya nos recuperamos”.



“La pandemia me trajo a Cali a trabajar con la Alcaldía, estoy trabajando en una estrategia que se llama Guardianes de Vida. Con esto estamos tratando de sensibilizar a la ciudadanía, con la nueva normalidad. Un llamado para el cuidado propio, de la familia y de quienes se tiene alrededor. Es una estrategia en la que involucro la actuación, ya que se apoya en el arte”.