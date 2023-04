'El estrangulador de Boston', la serie sobre un peligroso asesino que causa furor

Entre 1962 y 1964, más de una decena de mujeres solteras, de entre 19 y 85 años de edad, fueron asesinadas en el área de Boston. Todas fueron estranguladas y sus cuerpos colocados en poses provocativas por un misterioso atacante que pasó a ser conocido como el 'Estrangulador de Boston'.



Escrito y dirigido por Matt Ruskin, el thriller está narrado desde la perspectiva de Loretta McLaughlin (Keira Knightley) y Jean Cole (Carrie Coon), dos reporteras que asociaron los primeros asesinatos, aparentemente inconexos, y publicaron la historia en el periódico Record American, en una época en la que el periodismo judicial excluía, por lo general, a las mujeres.



No obstante, McLaughlin y Coley Cole persiguen valientemente la historia con gran riesgo personal, arriesgando sus propias vidas en su búsqueda por descubrir la verdad.



“Es una historia espantosa de la brutalidad de la psique masculina y de lo perturbada y horrible que puede ser puede ser a través de los ojos de dos mujeres”, dice Knightley, conocida por ‘Expiación’ y ‘Orgullo y prejuicio’. “Es una historia muy difícil de contar porque tiene muchos giros diferentes”, agrega la intérprete.



“La película no se centra únicamente en la cobertura de Loretta, sino también en la relación con su familia y con Jean mientras trabajan incansablemente por cubrir la mayor historia de su carrera. Para mí era importante mostrar no solo su compromiso con el trabajo, sino también los desafíos y obstáculos personales que debieron enfrentar en una época en la que no había muchas mujeres en la redacción de un diario”, señala Matt Ruskin.



Cambió la historia

Si bien Loretta McLaughlin cobró notoriedad como reportera en su cobertura del caso de Boston, ese fue solo el comienzo de una carrera formidable. Como señala el diario The Boston Globe en el obituario de la periodista, fallecida en 2018 a los 90 años, McLaughlin fue una reportera médica galardonada y la segunda mujer en ocupar el cargo de editora de las páginas editoriales del Globe. En una columna que escribió para ese diario en 1991, contaba: “Cuando fui por primera vez a un periódico, en busca de trabajo, el editor gruñó: ‘Mira esa puerta. Ninguna falda ha pasado jamás por esa puerta, y ninguna lo hará nunca’”.

Reporteras de corazón

“Me animó participar en esta película, porque creo que Matt Ruskin tenía las razones adecuadas: Contar la historia de estas dos mujeres, quienes se pusieron en una posición vulnerable al criticar la forma en la que la policía de Bostón manejaba el caso. Las mujeres solo cubrían temas de estilo de vida, no crimen”, comenta Carrie Coon, quien se sorprendió al conocer la historia real de su personaje, quien fue una de las primeras mujeres de su familia en tener una carrera. “Amo la forma en la que inicia su carrera como periodista y cómo se hizo un nombre, aún mientras tenía que seguir siendo femenina, hacer la cena y escribir sus historias a las dos de la madrugada”.

¿Realmente lo hizo?

Albert DeSalvo es el nombre que se suele vincular al estrangulador de Boston y, aunque confesó los crímenes, no fue condenado. Solo estuvo once meses en prisión.

A 59 años del último asesinato atribuido al Estrangulador de Boston, todavía persisten las especulaciones en torno a la real autoría de Alberto DeSalvo, quien confesó ser autor de los crímenes de Boston, y a la posibilidad de que los crímenes hayan sido cometidos por más de una persona. El caso aún es objeto de fascinación de numerosos “detectives de sillón” y amantes de las historias de crímenes reales.