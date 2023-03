El emotivo encuentro de Ke Huy Quan con Harrison Ford durante los Óscar

Una gala que se caracterizó por el retorno de actores que el público había visto en la pantalla grande hace muchos años y en la que se vivieron momentos de reencuentro que emocionaron a los presentes y espectadores que observaban cada momento de esta edición número 95 de los Óscar.



Con su Óscar a mejor actor de reparto, el vietnamita-estadounidense Ke Huy Quan, quien en los años 1980 fue una estrella infantil en "Indiana Jones y el templo de la perdición" y "Los Goonies", selló un conmovedor regreso a la pantalla grande tras años de ausencia por no encontrar roles.



"Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera, terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood (...) A todos ustedes allí afuera, continúen soñando", dijo.



Al final de la entrega de premios y el anuncio de que el filme 'Todo en todas partes al mismo tiempo' fuera escogida ganadora de la estatuilla de Mejor Película, hubo una foto para enmarcar con el reencuentro entre los actores Ke Huy Quan y Harrison Ford después de 39 años de haber compartido pantalla en la película de 'Indiana Jones y el templo de la perdición' de 1984.



Con un fuerte abrazo y entre risas compartieron un momento que los espectadores van a rememorar después de haberlos visto compartir en una de las películas de culto de Spielberg.



Quan, de hecho, fue uno de los integrantes de la película que al subir al escenario después de la victoria que le mereció un Óscar, señaló a Harrison mientras se dirigió para abrazarlo. Ford, quien fue el encargado de presentar el galardón a Mejor Película, no dudó en abrazar a Quan y felicitarlo por este gran triunfo.

Ke Huy Quan, ganador del premio al Mejor Actor en un Papel de Reparto por 'Everything Everywhere All at Once' posa en la sala de prensa durante la 95 entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood

Foto: AFP